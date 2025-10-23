Van'da 7.2'lik depremin yıl dönümünde nefes kesen tatbikat!

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü öncülüğünde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat düzenlendi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Senaryo gereği, 23 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van genelinde hissedilirken, Edremit ilçesindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi'nde kısmi çökme yaşandı. Tatbikat kapsamında, binanın üçüncü katında iki kişinin enkaz altında, çatı katında bir kişinin mahsur kaldığı ve çöken merdiven kısmında bir engelli vatandaşın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, koordineli bir çalışmayla senaryo gereği mahsur kalan tüm vatandaşları kısa sürede kurtardı.

Tatbikat, muhtemel bir deprem durumunda arama-kurtarma ekiplerinin müdahale kapasitesini artırmayı ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladı.