Japonya’da sauna yangını! 2 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan olay pazartesi günü öğlen saatlerinfde "Sauna Tiger" isimli işletmede meydana geldi. Saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken bir anda yangın çıktı.

Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmanın çalışmasıyla, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEMELERDE İHMALLER ARDI ARDINA GELDİ

Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi.

Binadaki yangın alarmı devreye girene dek çiftin içeride mahsur kaldığını değerlendiren polis, ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlattı.

Kazanın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan "Sauna Tiger" adlı işletme ise kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam iş birliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.