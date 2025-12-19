Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya’da sauna yangını! 2 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 'Sauna Tiger' isimli özel saunada çıkan yangında 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda çifti hayatını kaybetti. Acil durum butonunun çalışmadığı ve giriş kapısının arızalı olduğu belirlenen saunada ihmal şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya’da sauna yangını! 2 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 12:10

Japonya'nın başkenti 'nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan olay pazartesi günü öğlen saatlerinfde " Tiger" isimli işletmede meydana geldi. Saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken bir anda yangın çıktı.

Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmanın çalışmasıyla, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Japonya’da sauna yangını! 2 ölü

İNCELEMELERDE İHMALLER ARDI ARDINA GELDİ

Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi.

Binadaki yangın alarmı devreye girene dek çiftin içeride mahsur kaldığını değerlendiren polis, ihmal şüphesiyle detaylı başlattı.

Kazanın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan "Sauna Tiger" adlı işletme ise kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam iş birliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Japonya’da sauna yangını! 2 ölü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Markette ilginç anlar! Yangın tüpü düşünce böyle panikleyip kaçtı
Oyun bağımlısı misafir 2 yılın sonunda odadan çıktı! Otel yönetimi manzara karşısında dehşete düştü
ETİKETLER
#yangın
#ölüm
#tokyo
#soruşturma
#sauna
#İhmaller
#Akasaka
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.