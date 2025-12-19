Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Oyun bağımlısı misafir 2 yılın sonunda odadan çıktı! Otel yönetimi manzara karşısında dehşete düştü

Çin'deki bir otelde iki yıl boyunca konaklayan bir misafir, odaya terk ettiği zaman dağ gibi yükselen çöp yığınlarıyla dolu bir oda bıraktı. Otel personeli temizlik için odaya girdiğinde gözlerine inanamadı.

'in Changchun şehrinde yer alan bir otelde iki yıl boyunca konaklayan ve odadan hiç çıkmadığı bildirilen bir misafir yönetimini şoke etti. Odadan ayrılan misafirin ardından odaya giren personel karşılaştığı manzarayla dehşete düştü.

Misafir oda da ardında dağ gibi yükselen çöp, ve pislikle dolu bir tuvalet bıraktı. İngiltere merkezli The Sun gazetesinin AsiaWire kaynaklı haberinde, otel personeli, misafirin çıkkışının hemen ardından temizlik için odaya girdiğinde yaklaşık 90 santimetreyi bulan tuvalet kağıdı, yiyecek ambalajları ve çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı.

Oyun bağımlısı misafir 2 yılın sonunda odadan çıktı! Otel yönetimi manzara karşısında dehşete düştü

BAĞIMLI MİSAFİR ODADAN NEREDEYSE HİÇ ÇIKMADI

Çevrimiçi oyu bağımlısı olan misafirin, kaldığı süre boyunca odadan neredeyse hiç dışarı çıkmadığı ifade edildi. Otel çalışanları, bazı personelin misafiri hiç görmediğini, çünkü kendisini nadiren dışarıda fark ettiklerini söyledi.

Yayımlanan görüntülerde, binlerce kirli yiyecek ambalajı, boş içecek şişeleri ve paket servis kaplarının odanın her köşesine sıkıştırıldığı ve yığınak yapıldığı görüldü. Bazı bölgelerde çöp yığınlarının bir metreyi aştığı, masa ve oyun koltuklarının ise bu atıkların altında kaldığı dikkat çekti.

Oyun bağımlısı misafir 2 yılın sonunda odadan çıktı! Otel yönetimi manzara karşısında dehşete düştü

BANYONUN HALİ İÇLER ACISI

Banyoda ise durum diğer odalara göre daha kötüydü. Islak tuvalet kağıtları klozetin üzerine kadar yığılmış, lavabonun tamamı çöplerle kaplanmıştı. Banyo zemininde kalın bir tabaka halinde kahverengi kir biriktiği görüldü.

Misafirin ayrılmasının ardından temizlik ekipleri, hasarın boyutunu ancak o zaman fark edebildi. Odanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için üç gün boyunca çalışma yapıldı. Buna rağmen otel yönetimi, odanın yeniden aktif bir şekilde kullanılabilmesi için tadilat gerektiğini belirtti.

Olayın yaşandığı Changchun'daki otelin, e-spor oyuncularına yönelik hizmetler sunduğu, yüksek performansa sahip bilgisayarlarla donatıldığı ve özel oyun koltuklarıyla donatılmış odalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Misafirin de uzun süreli bir oyun seansı için odayı tuttuğu ifade edildi.

Oyun bağımlısı misafir 2 yılın sonunda odadan çıktı! Otel yönetimi manzara karşısında dehşete düştü

BORCUNU DA ÖDEMEDİ

Otel yetkilileri, söz konusu misafirin 10 günden fazla ödenmemiş borcu bulunduğunu ve bu tutarın yaklaşık 300 sterlin (17 bin 182 TL) olduğunu açıkladı. Olayın polise bildirilmediği, şu aşamada hukuki bir süreç başlatılmasının da planlanmadığı kaydedildi.

