12°
Yaşam
EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre EGM Ankara'da 300, İstanbul'da 150 ve İzmir'de 50 olmak üzere toplam 500 personel alımı gerçekleştirecek. EGM 500 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı da duyuruldu. İlanda yer alan bilgilere göre EGM 500 personel alımına başvuracak olan adayların KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Vatandaşlar tarafından 2025 EGM personel alımı başvuru şartları merak ediliyor.

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı
EGM 500 personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını ve şartlarını duyurdu. üzerinden - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden yapılacak EGM 500 personel alımı başvuruları kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı () P94 puan türü esas alınacak. 2024 yılı KPSS P94 puan türünden adayların en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. En yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak. Adayların puanlarının eşit olması durumunda ise merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan adaylar üst sıralarda bulunacak. EGM 500 personel alımları Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacağı, başvuru şartları, kadro dağılımı araştırılmaya başlandı.

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan "T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) Personel Alımı İlanı (2025)" adlı metinde yer alan bilgilere göre başvurular 29 Aralık 2025 Pazartesi başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları için 5 günleri olacak. Başvurular 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.59'da ise sona erecek. Adayların bu süre zarfında başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR 2025?

EGM 500 personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden "Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" adresinden gerçekleştirilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylardan istenilen belgelerin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde bilgilerini beyan ederek belgelerini de PDF ya da JPEK formatında yüklemeleri gerecek. Adayların işe alınmaları durumunda farklı Emniyet Müdürlüğü birimlerinde istihdam edilebileceği belirtildi.

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

EGM tarafından açıklanan bilgilere göre 500 sözleşmeli destek personeli alımlarında adayların KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranacak. Adayların herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmaları ve 01.01.2025 tarihi itibarıyla 25 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını tamamlamamış olmaları gerekiyor.

EGM 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI, KONTENJAN SAYISI

Ankara, İstanbul ve İzmir'de EGM tarafından 500 sözleşmeli destek personeli (Hizmetli) alımı gerçekleştirilecek. EGM tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da 300, İstanbul'da 150 ve İzmir'de 50 personel alımı yapılacak.

EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 EGM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

EGM 500 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

EGM 500 personel alımı başvuruları kapsamında KPSS şartı aranacak. Adayların 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS ortaöğretimden en az P94 puan türünde 60 puan almış olmaları gerekiyor.

#e-devlet
#kpss
#emniyet genel müdürlüğü
#Egm 500 Personel Alımı
#Yaşam
