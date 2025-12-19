Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, ''Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenlemeler var'' dedi. Yapılacak düzenlemeler telefon yoluyla dolandırıcılığın da önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Tunç "Telefon hatlarının belirli ölçülerde sınırlandırılmasına ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yetkiler verilmektedir. Bu hususlar kanun teklifinde yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 11:59

ile mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Telefon aboneliği ve bankadan açılan hesaplarda düzenlemeler olacak. konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ DÜZENLEME VAR

Bakan Tunç sanal bahisin vatandaşların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Bakan Tunç ayrıca "Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var" dedi. Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinin de ilerlediğini kaydederken "Sabotajlara dikkat edip sağduyulu bir şekilde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Bakan Tunç, ''Kimin suçu varsa tespit edilecek. Terörün istismar ettiği alanları ortadan kaldırdık. Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşması için büyük beklenti var. Ortak raporun hazırlanması için çalışma sürüyor. Silah bırakma süreci izleniyor. Süreçte yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar'' dedi.

DEM PARTİ'NİN BARIŞ YASASI ÖNERİSİNE CEVAP

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında "Barış yasaları çıkarılsın." önerisine de "Yasa çıkacaksa bunun adı barış yasası olmayacaktır geçiş yasası olacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

ROJİN KABAİŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Bakan Tunç, Rojin'in şifresi kırılamayan telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili de konuştu.

Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

Tunç, "Rojin Kabaiş soruşturması İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanıldığına yönelik tespit söz konusu. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F-16'larımız vurduğu İHA hakkında Bakan Tunç'tan açıklama geldi!
ETİKETLER
#adalet bakanı
#yılmaz tunç
#yasa dışı bahis
#Bahis Operasyonu
#Telefon Aboneliği
#Hesap Düzenlemeleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.