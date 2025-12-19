Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu

Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Telefon aboneliği ve bankadan açılan hesaplarda düzenlemeler olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ DÜZENLEME VAR

Bakan Tunç sanal bahisin vatandaşların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Bakan Tunç ayrıca "Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var" dedi. Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinin de ilerlediğini kaydederken "Sabotajlara dikkat edip sağduyulu bir şekilde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Bakan Tunç, ''Kimin suçu varsa tespit edilecek. Terörün istismar ettiği alanları ortadan kaldırdık. Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşması için büyük beklenti var. Ortak raporun hazırlanması için çalışma sürüyor. Silah bırakma süreci izleniyor. Süreçte yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar'' dedi.

DEM PARTİ'NİN BARIŞ YASASI ÖNERİSİNE CEVAP

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında "Barış yasaları çıkarılsın." önerisine de "Yasa çıkacaksa bunun adı barış yasası olmayacaktır geçiş yasası olacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

ROJİN KABAİŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Bakan Tunç, Rojin'in şifresi kırılamayan telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili de konuştu.

Tunç, "Rojin Kabaiş soruşturması İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanıldığına yönelik tespit söz konusu. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.