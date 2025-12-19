Otoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldı!

Adana'da dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı otoban girişinde meydana gelen olayda, otoyolda bisikletiyle ilerleyen bir şahıs, şerit değiştirdiği sırada yola giren bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan bisikletli şahsın, emniyet şeridinde uzun süre yolculuk yaptığı öğrenildi.