Bu kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi Çorlu çevre yolu üzeri Karatepe mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Mehmet Kopuz idaresindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, iddiaya göre, sollama esnasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen kamyon, tarla kenarına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet Kopuz, devrilen araçtan yara almadan sağ salim çıktı.