İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

TCMB’nin politika faizinde attığı indirim adımları sonrası gözler doğrudan bankalara çevrildi. Faiz indirimiyle birlikte “ihtiyaç kredileri ucuzladı mı?” sorusu en çok aranan başlıklardan biri olurken, beklentilerle tablo şimdilik örtüşmüyor. Sektör temsilcilerine göre bankalar, kredi faizlerinde indirim için yeni yılı işaret ediyor.
Bu hafta itibarıyla en düşük ihtiyaç kredisi faizi limitli bir gerilemeyle yüzde 2,79 seviyesinde kalırken, 250 bin TL’lik kredinin geri ödeme tutarı da yeniden hesaplandı. En uygun oranı sunan bankalar ve güncel taksitler netleşti. İşte en güncel rakamlar ve taksit tutarları...
17 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:
-Alternatif Bank: %2,79
-TEB: %2,99
-ON Dijital: %3,29
-ING: %3,49
-Yapı Kredi: %3,49
-Enpara: %3,59
-Denizbank: %3,61
-QNB: %3,64
En düşük orana göre 250 bin TL kredinin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 250 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %2,79
-Aylık Taksit: 26 bin 65 TL
-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL
TÜKETİCİ NASIL HAREKET ETMELİ?
Sektör temsilcileri, yıl sonu bilanço makyajları kapsamında bankaların mevduat faizlerini yüksek tuttuğunu ve bunun 31 Aralık’a kadar devam edebileceğini belirterek “Yeni yıl ile birlikte mevduat oranlarının bir miktar aşağı çekilmesi söz konusu olabilir. Bankaların en büyük kaynağı mevduat olduğu için, o tarafta maliyetin düşmesi, ihtiyaç kredisi faizlerine de ocak ayında yansımaya başlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 5 Aralık ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi, 2 trilyon 76 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 5,5 milyar liralık artış gerçekleşti.
Piyasada da faiz indirimi beklentisi ile son 3 haftalık süreçte kredi hacminin sınırlı arttığı dikkat çekiyor.