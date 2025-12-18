Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

Aralık 18, 2025 09:53
1
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

TCMB’nin politika faizinde attığı indirim adımları sonrası gözler doğrudan bankalara çevrildi. Faiz indirimiyle birlikte “ihtiyaç kredileri ucuzladı mı?” sorusu en çok aranan başlıklardan biri olurken, beklentilerle tablo şimdilik örtüşmüyor. Sektör temsilcilerine göre bankalar, kredi faizlerinde indirim için yeni yılı işaret ediyor. 

Bu hafta itibarıyla en düşük ihtiyaç kredisi faizi limitli bir gerilemeyle yüzde 2,79 seviyesinde kalırken, 250 bin TL’lik kredinin geri ödeme tutarı da yeniden hesaplandı. En uygun oranı sunan bankalar ve güncel taksitler netleşti. İşte en güncel rakamlar ve taksit tutarları...

2
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

17 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,29

3
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

-ING: %3,49

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

4
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 250 bin TL kredinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık Taksit: 26 bin 65 TL

-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL

5
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

TÜKETİCİ NASIL HAREKET ETMELİ?

Sektör temsilcileri, yıl sonu bilanço makyajları kapsamında bankaların mevduat faizlerini yüksek tuttuğunu ve bunun 31 Aralık’a kadar devam edebileceğini belirterek “Yeni yıl ile birlikte mevduat oranlarının bir miktar aşağı çekilmesi söz konusu olabilir. Bankaların en büyük kaynağı mevduat olduğu için, o tarafta maliyetin düşmesi, ihtiyaç kredisi faizlerine de ocak ayında yansımaya başlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

6
İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 5 Aralık ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi, 2 trilyon 76 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 5,5 milyar liralık artış gerçekleşti.

Piyasada da faiz indirimi beklentisi ile son 3 haftalık süreçte kredi hacminin sınırlı arttığı dikkat çekiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.