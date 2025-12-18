İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! 250 bin TL'nin aylık taksit ödemesi belli oldu

TCMB’nin politika faizinde attığı indirim adımları sonrası gözler doğrudan bankalara çevrildi. Faiz indirimiyle birlikte “ihtiyaç kredileri ucuzladı mı?” sorusu en çok aranan başlıklardan biri olurken, beklentilerle tablo şimdilik örtüşmüyor. Sektör temsilcilerine göre bankalar, kredi faizlerinde indirim için yeni yılı işaret ediyor.

Bu hafta itibarıyla en düşük ihtiyaç kredisi faizi limitli bir gerilemeyle yüzde 2,79 seviyesinde kalırken, 250 bin TL’lik kredinin geri ödeme tutarı da yeniden hesaplandı. En uygun oranı sunan bankalar ve güncel taksitler netleşti. İşte en güncel rakamlar ve taksit tutarları...