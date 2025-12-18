Bursa’nın otomotiv devi TOFAŞ’ta sular durulmuyor: İşçilerden çatal kaşıklı eylem!

Bursa’nın sanayi devi Tofaş’ta, 2025-2027 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine çalışanlar eyleme başladı. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

TEKLİFLER ARASINDAKİ UÇURUM TEPKİ ÇEKTİ

Görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının arkasında, tarafların sunduğu rakamlar arasındaki büyük fark yatıyor. Türk Metal’in %20 zam ve 35 liralık iyileştirme talebine karşılık; MESS’in %5 zam ve 11,50 liralık bir paketle masaya gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Taleplerinin karşılık bulmadığını gören işçiler, vardiya sırasında yemekhaneye geçerek çatal ve kaşıkları masalara vurup işvereni protesto etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İşçilerin sloganlar ve alkışlar eşliğinde gerçekleştirdiği protesto, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kararlı oldukları gözlenen Tofaş çalışanları, iyileştirme talepleri kabul edilene kadar eylemlerin dozunu artırarak sürdürecekleri mesajını verdi. Sendika ve işveren kanadından gelecek yeni hamleler beklenirken, fabrikadaki gergin bekleyiş sürüyor.