12°
 Serhat Yıldız

Bursa’nın otomotiv devi TOFAŞ’ta sular durulmuyor: İşçilerden çatal kaşıklı eylem!

Türk Metal ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması, otomotiv devi Tofaş’ta tansiyonu yükseltti. İşverenin yüzde 5’lik zam teklifine öfkelenen işçiler, yemekhanede protesto eylemi başlattı. İşte detaylar...

18.12.2025
saat ikonu 10:06
18.12.2025
18.12.2025 10:06

Bursa’nın sanayi devi ’ta, 2025-2027 dönemini kapsayan Grup görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine çalışanlar eyleme başladı. ile işveren sendikası arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

Bursa'nın otomotiv devi TOFAŞ'ta sular durulmuyor: İşçilerden çatal kaşıklı eylem!

TEKLİFLER ARASINDAKİ UÇURUM TEPKİ ÇEKTİ

Görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının arkasında, tarafların sunduğu rakamlar arasındaki büyük fark yatıyor. Türk Metal’in %20 zam ve 35 liralık iyileştirme talebine karşılık; MESS’in %5 zam ve 11,50 liralık bir paketle masaya gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Taleplerinin karşılık bulmadığını gören işçiler, vardiya sırasında yemekhaneye geçerek çatal ve kaşıkları masalara vurup işvereni protesto etti.

Bursa’nın otomotiv devi TOFAŞ’ta sular durulmuyor: İşçilerden çatal kaşıklı eylem!

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İşçilerin sloganlar ve alkışlar eşliğinde gerçekleştirdiği protesto, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kararlı oldukları gözlenen Tofaş çalışanları, iyileştirme talepleri kabul edilene kadar eylemlerin dozunu artırarak sürdürecekleri mesajını verdi. Sendika ve işveren kanadından gelecek yeni hamleler beklenirken, fabrikadaki gergin bekleyiş sürüyor.

Bursa’nın otomotiv devi TOFAŞ’ta sular durulmuyor: İşçilerden çatal kaşıklı eylem!
