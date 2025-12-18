Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yer alan 'Başkanlık Şöhret Yolu' bölümündeki eski ABD başkanlarının portrelerinin altında bulunan yazılarda değişiklik yaptırdı. Oval Ofis'i ana binaya bağlayan duvardaki fotoğraf galerisi geçtiğimiz günlerde gazeteciler tarafından görüntülendi.

JOE BIDEN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Joe Biden'ın imzasının altına yerleştirilen yazıda ''Amerikan tarihinin en kötü başkanı'' ifadesi yer aldı. 2020 seçimleri ise ''ABD tarihinin en yolsuz seçimi'' olarak nitelendirildi. Ayrıca Biden döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından 'felaketlere sürüklendiği' iddia edildi. Biden'ın yüksek enflasyona neden olduğu, enerji alanında ABD’nin küresel gücünü zayıflattığı, güney sınırının fiilen kaldırıldığı ve Afganistan’dan çekilmenin 'Amerikan tarihinin en utanç verici olaylarından biri' olduğu yazıldı.

Biden’ın zihinsel durumunun gizlendiği, siyasi rakiplerine karşı hukukun silah haline getirildiği ve görevden ayrılırken “tartışmalı aflar” verdiği de ileri sürüldü. Ayrıca Biden'ın portresinin değil de imzasının bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

BARACK OBAMA İÇİN 'BÖLÜCÜ' İFADESİ

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın portresinin altında bulunan yazıda ise ''ABD tarihinin en bölücü siyasi figürlerinden biri'' olduğu yazdı. O dönem, ekonominin durgun kaldığı, İran Nükleer Anlaşması ve Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığı ve bu anlaşmaların daha sonra Trump tarafından sona erdirildiği belirtildi.

.Metinlerde ayrıca IŞİD’in Orta Doğu’da yayılması, Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesi ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi Obama dönemine bağlandı. Obama’nın federal kurumları siyasi rakiplerine karşı kullandığı ve 2016 seçim sürecinde Trump kampanyasının izlendiği iddiaları da yer aldı.

BUSH DA NASİBİNİ ALDI!

George W. Bus'un portresinin altındaki yazıda ise diğerlerine kıyasla daha kibar ifadeler bulunuyordu. Bush’un başkanlığının 11 Eylül 2001 saldırılarıyla şekillendiği, terörle mücadele sürecini yönettiği ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı kurduğu belirtildi.

Afganistan ve Irak savaşlarının “hiç yaşanmaması gereken” çatışmalar olduğu ifade edilirken, Bush döneminin sonuna doğru küresel mali kriz ve büyük bir resesyon yaşandığına dikkat çekildi.

BEYAZ SARAY'DA SESLER YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump'ın bu portrelerin altındaki yazılara bu kadar sert ve aşağılayıcı ifadeler konulmasını sağlaması Beyaz Saray'da seslerin yükselmesine neden oldu. Trump’ın seleflerine yönelik sert ve kişisel ifadeleri yeniden tartışma konusu oldu.