Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'Başkanlık Söhret Yolu' üzerinde bulunan eski ABD başkanlarının portrelerinin altına yeni yazılar ekletti. Yazılardaki ifadeler ise ağızları açık bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 09:58

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da yer alan 'Başkanlık Şöhret Yolu' bölümündeki eski ABD başkanlarının portrelerinin altında bulunan yazılarda değişiklik yaptırdı. Oval Ofis'i ana binaya bağlayan duvardaki fotoğraf galerisi geçtiğimiz günlerde gazeteciler tarafından görüntülendi.

Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

JOE BIDEN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

'ın imzasının altına yerleştirilen yazıda ''Amerikan tarihinin en kötü başkanı'' ifadesi yer aldı. 2020 seçimleri ise ''ABD tarihinin en yolsuz seçimi'' olarak nitelendirildi. Ayrıca Biden döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından 'felaketlere sürüklendiği' iddia edildi. Biden'ın yüksek enflasyona neden olduğu, enerji alanında ABD’nin küresel gücünü zayıflattığı, güney sınırının fiilen kaldırıldığı ve Afganistan’dan çekilmenin 'Amerikan tarihinin en utanç verici olaylarından biri' olduğu yazıldı.

Biden’ın zihinsel durumunun gizlendiği, siyasi rakiplerine karşı hukukun silah haline getirildiği ve görevden ayrılırken “tartışmalı aflar” verdiği de ileri sürüldü. Ayrıca Biden'ın portresinin değil de imzasının bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

BARACK OBAMA İÇİN 'BÖLÜCÜ' İFADESİ

ABD'nin eski başkanlarından 'nın portresinin altında bulunan yazıda ise ''ABD tarihinin en bölücü siyasi figürlerinden biri'' olduğu yazdı. O dönem, ekonominin durgun kaldığı, İran Nükleer Anlaşması ve Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığı ve bu anlaşmaların daha sonra Trump tarafından sona erdirildiği belirtildi.

.Metinlerde ayrıca IŞİD’in Orta Doğu’da yayılması, Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesi ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi Obama dönemine bağlandı. Obama’nın federal kurumları siyasi rakiplerine karşı kullandığı ve 2016 seçim sürecinde Trump kampanyasının izlendiği iddiaları da yer aldı.

Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

BUSH DA NASİBİNİ ALDI!

George W. Bus'un portresinin altındaki yazıda ise diğerlerine kıyasla daha kibar ifadeler bulunuyordu. Bush’un başkanlığının 11 Eylül 2001 saldırılarıyla şekillendiği, terörle mücadele sürecini yönettiği ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı kurduğu belirtildi.

Trump bunu da yaptı: 'Başkanlık Şöhret Yolu' üzerinde eski ABD liderlerine hakaretler

Afganistan ve Irak savaşlarının “hiç yaşanmaması gereken” çatışmalar olduğu ifade edilirken, Bush döneminin sonuna doğru küresel mali kriz ve büyük bir resesyon yaşandığına dikkat çekildi.

BEYAZ SARAY'DA SESLER YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump'ın bu portrelerin altındaki yazılara bu kadar sert ve aşağılayıcı ifadeler konulmasını sağlaması Beyaz Saray'da seslerin yükselmesine neden oldu. Trump’ın seleflerine yönelik sert ve kişisel ifadeleri yeniden tartışma konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump dünyanın en zengin politikacısı olamadı! 2. sıra görenleri şoke etti, işte liste
'Fransa'da darbe' videosu ortalığı karıştırdı: Macron'a 'neler oluyor?' mesajı yağdı, gerçek ortaya çıktı
ETİKETLER
#abd başkanlığı
#donald trump
#joe biden
#barack obama
#George W Bush
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.