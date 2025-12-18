Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kobra Murat'tan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden iddia! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı

Kobra Murat, annesi Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında söyledikleriyle Seda Sayan'ı şaşkına uğrattı. Kobra Murati Tuğyan2ın kendi çocuğunu bile öldürmek istediğini iddia ederek, "Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle' dedi.

Kobra Murat'tan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden iddia! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı
Annesi Güllü’yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuşan , ortaya attığı iddialarla ’ı hayrete düşürdü. Kobra Murat, Güllü’nün eski pansiyonu Ferdi Aydın’dan duyduklarını anlattı.

KOBRA MURAT, TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İ YERDEN YERE VURDU

Güllü'nün yakın arkadaşı olan Kobra Murat, Ferda Aydın’ın kendisine anlattıklarını aktardı. Tuğyan Ülkem Gülter’in kendi çocuğuna dahi bakmadığını öne sürerek, 'Haftada bir gün, sadece bir saat alırmış' dedi.

Kobra Murat'tan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden iddia! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı

KOBRA MURAT'IN TUĞYAN İDDİALARI SEDA SAYAN'I ŞOKE ETTİ

Ardından ise stüdyoda soğuk duş etkisi yaratan şu sözleri kullandı: Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle, Tuğyan Bakıcının, erkek kardeşi ölmüş, İstanbul’a cenazeye gelmiş. Kadının da aynı yaşta çocuğu varmış. 'İkisiyle uğraşamam, abim öldü cenaze var, bir günlüğüne bak döneceğiz' demiş. Gelmiş cenazeye, çocuğu bırakmış gitmiş.' diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kobra Murat'tan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden iddia! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı
