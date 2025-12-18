Kobra Murat'tan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden iddia! Seda Sayan'ın ağzı açık kaldı

Annesi Güllü’yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuşan Kobra Murat, ortaya attığı iddialarla Seda Sayan’ı hayrete düşürdü. Kobra Murat, Güllü’nün eski pansiyonu Ferdi Aydın’dan duyduklarını anlattı.

KOBRA MURAT, TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İ YERDEN YERE VURDU

Güllü'nün yakın arkadaşı olan Kobra Murat, Ferda Aydın’ın kendisine anlattıklarını aktardı. Tuğyan Ülkem Gülter’in kendi çocuğuna dahi bakmadığını öne sürerek, 'Haftada bir gün, sadece bir saat alırmış' dedi.

KOBRA MURAT'IN TUĞYAN İDDİALARI SEDA SAYAN'I ŞOKE ETTİ

Ardından ise stüdyoda soğuk duş etkisi yaratan şu sözleri kullandı: Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle, Tuğyan Bakıcının, erkek kardeşi ölmüş, İstanbul’a cenazeye gelmiş. Kadının da aynı yaşta çocuğu varmış. 'İkisiyle uğraşamam, abim öldü cenaze var, bir günlüğüne bak döneceğiz' demiş. Gelmiş cenazeye, çocuğu bırakmış gitmiş.' diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.