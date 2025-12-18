Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti

Dünyanın her yerinden takip edilecek olan Jake Paul Anthony Joshua boks maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen boks maçı Türkiye saati ile cumartesi sabahı 06.30'da başlayacak.

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA ÖDÜL PARA NE KADAR KAZANACAK?

İki boksör de 50'şer milyon euroluk garanti ödülün sahibi olacak. Karşılaşmanın ödül miktarının 184 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Jake Paul eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Anthony Joshua'yı yendiğimde, tüm şüpheler ortadan kalkacak ve kimse bana dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını inkar edemeyecek. Tüm nefret edenlerime, işte istediğiniz buydu."

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA MAÇI DÖVÜŞ KARTI

Ana Kart (Netflix)

Ağır siklet: Jake Paul vs Anthony Joshua – 8 raund

Süper tüy sıklet (Kadınlar): Alycia Baumgardner (c) vs Leila Beaudoin – 12 raund – WBO, IBF ve WBA kadınlar süper tüy sıklet şampiyonlukları

Cruiserweight: Anderson Silva vs Tyron Woodley – 6 raund

Horoz siklet (Kadınlar): Cherneka Johnson (c) vs Amanda Galle – 10 raund – Kadınlar bantamweight tartışmasız şampiyonluk maçı



Hafif siklet (Kadınlar): Caroline Dubois (c) vs Camilla Panatta – 10 raund – WBC kadın hafif siklet şampiyonluğu

Saman ağırlığı (Kadınlar): Yokasta Vadisi (c) vs Yadira Bustillos – 10 raund – WBC kadınlar saman sıklet şampiyonluğu

Hafif siklet: Avious Griffin vs Justin Cardona – 10 raund

Cruiserweight: Keno Marley vs Diarra Davis Jr – 4 raund