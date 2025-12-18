Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti

YouTube fenomeni ve boksör Jake Paul ile iki kez birleşik ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua arasında yapılacak olan ve "Kıyamet Günü" olarak adlandırılan Jake Paul - Anthony Joshua karşılaşmasının tarihi belli oldu. Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak merak edilirken boks maçının para ödülü dikkatleri üzerine çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 09:56

Dünyanın her yerinden takip edilecek olan Anthony Joshua boks maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen boks maçı Türkiye saati ile cumartesi sabahı 06.30'da başlayacak.

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA ÖDÜL PARA NE KADAR KAZANACAK?

İki boksör de 50'şer milyon euroluk garanti ödülün sahibi olacak. Karşılaşmanın ödül miktarının 184 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Jake Paul eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Anthony Joshua'yı yendiğimde, tüm şüpheler ortadan kalkacak ve kimse bana dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını inkar edemeyecek. Tüm nefret edenlerime, işte istediğiniz buydu."

Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti

JAKE PAUL ANTHONY JOSHUA MAÇI DÖVÜŞ KARTI

Ana Kart ()

Ağır siklet: Jake Paul vs Anthony Joshua – 8 raund
Süper tüy sıklet (Kadınlar): Alycia Baumgardner (c) vs Leila Beaudoin – 12 raund – WBO, IBF ve WBA kadınlar süper tüy sıklet şampiyonlukları
Cruiserweight: Anderson Silva vs Tyron Woodley – 6 raund
Horoz siklet (Kadınlar): Cherneka Johnson (c) vs Amanda Galle – 10 raund – Kadınlar bantamweight tartışmasız şampiyonluk maçı

Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti


Hafif siklet (Kadınlar): Caroline Dubois (c) vs Camilla Panatta – 10 raund – WBC kadın hafif siklet şampiyonluğu
Saman ağırlığı (Kadınlar): Yokasta Vadisi (c) vs Yadira Bustillos – 10 raund – WBC kadınlar saman sıklet şampiyonluğu
Hafif siklet: Avious Griffin vs Justin Cardona – 10 raund
Cruiserweight: Keno Marley vs Diarra Davis Jr – 4 raund

ETİKETLER
#netflix
#jake paul
#Anthony Joshua
#Box
#Boks Maçı
#Ödül Para
#Dövüş Karti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.