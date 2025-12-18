Jake Paul Anthony Joshua ödül ne kadar para kazanacak? Dev boks maçının kazancı dikkat çekti

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilecek olan Jake Paul Anthony Joshua boks maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen boks maçı Türkiye saati ile cumartesi sabahı 06.30'da başlayacak.
İki boksör de 50'şer milyon euroluk garanti ödülün sahibi olacak. Karşılaşmanın ödül miktarının 184 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Jake Paul eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Anthony Joshua'yı yendiğimde, tüm şüpheler ortadan kalkacak ve kimse bana dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını inkar edemeyecek. Tüm nefret edenlerime, işte istediğiniz buydu."
Ana Kart (Netflix)
Ağır siklet: Jake Paul vs Anthony Joshua – 8 raund
Süper tüy sıklet (Kadınlar): Alycia Baumgardner (c) vs Leila Beaudoin – 12 raund – WBO, IBF ve WBA kadınlar süper tüy sıklet şampiyonlukları
Cruiserweight: Anderson Silva vs Tyron Woodley – 6 raund
Horoz siklet (Kadınlar): Cherneka Johnson (c) vs Amanda Galle – 10 raund – Kadınlar bantamweight tartışmasız şampiyonluk maçı
Hafif siklet (Kadınlar): Caroline Dubois (c) vs Camilla Panatta – 10 raund – WBC kadın hafif siklet şampiyonluğu
Saman ağırlığı (Kadınlar): Yokasta Vadisi (c) vs Yadira Bustillos – 10 raund – WBC kadınlar saman sıklet şampiyonluğu
Hafif siklet: Avious Griffin vs Justin Cardona – 10 raund
Cruiserweight: Keno Marley vs Diarra Davis Jr – 4 raund