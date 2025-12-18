Türk restoranında akılalmaz ölüm: Bir anda cam kapıya koştu ve olanlar oldu!

Asya ülkesi Tayland'ın ünlü tatil merkezi olan Phuket Adası'nda yer alan Cappadocia Türk Restoranı'nda garip bir olay meydana geldi. Avustralyalı bir turist cam kapıya çarparak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, turistin restorana yalnız girdiği, bir masaya geçtiği ve bir süre sonra dengesiz hareketler gösterdiği anlar yer aldı.

Kayıtlara göre başını salladıktan sonra aniden ayağa kalkan turist, cam kapıya doğru koştu ve kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cam kapı tamamen kırıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay sonrası ağır yaralanan Avustralyalı turist, ambulansla Chalong Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, sağ bacağında oluşan derim kesik nedeniyle aşırı kan kaybı yaşayan turist adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Restorandaki müşteri ve çalışanlar ise olaydan önce turistin sıra dışı davranışlar sergilediğini dile getirdi. Bu durum nedeniyle bazı müşterilerin yer değiştirdiği öğrenilirken, olay anında mekanda panik yaşandığı belirtildi.