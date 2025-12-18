Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Türk restoranında akılalmaz ölüm: Bir anda cam kapıya koştu ve olanlar oldu!

Tayland'ın Phuket Adası'nda bulunan Cappadocia Türk Restoranı'nda bir Avustralyalı turist cam kapıya çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan turist tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 09:55

Asya ülkesi 'ın ünlü tatil merkezi olan Phuket Adası'nda yer alan Cappadocia Türk Restoranı'nda garip bir olay meydana geldi. Avustralyalı bir turist cam kapıya çarparak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk restoranında akılalmaz ölüm: Bir anda cam kapıya koştu ve olanlar oldu!

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Polisin incelediği görüntülerinde, turistin restorana yalnız girdiği, bir masaya geçtiği ve bir süre sonra dengesiz hareketler gösterdiği anlar yer aldı.

Kayıtlara göre başını salladıktan sonra aniden ayağa kalkan turist, cam kapıya doğru koştu ve kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cam kapı tamamen kırıldı.

Türk restoranında akılalmaz ölüm: Bir anda cam kapıya koştu ve olanlar oldu!

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay sonrası ağır yaralanan Avustralyalı turist, ambulansla Chalong Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, sağ bacağında oluşan derim kesik nedeniyle aşırı kan kaybı yaşayan turist adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türk restoranında akılalmaz ölüm: Bir anda cam kapıya koştu ve olanlar oldu!

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Restorandaki müşteri ve çalışanlar ise olaydan önce turistin sıra dışı davranışlar sergilediğini dile getirdi. Bu durum nedeniyle bazı müşterilerin yer değiştirdiği öğrenilirken, olay anında mekanda panik yaşandığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünden saatler önce Tuğyan Ülkem Gülter'in Kervan'a gönderdiği mesaj ve görüntü her şeyi değiştirdi
Antifrizi gazoz sanıp içti! Kamyon şoförü ölümle burun buruna geldi
ETİKETLER
#tayland
#turizm
#avustralya
#güvenlik kamerası
#restoran
#Phuket
#Kazayla Bağlantılı Ölüm
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.