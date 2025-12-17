Antifrizi gazoz sanıp içti! Kamyon şoförü ölümle burun buruna geldi

Arnavutköy’de taşeron bir firmada çalışan 68 yaşındaki H.E. isimli kamyon şoförü, iddialara göre araç sahibi tarafından bırakılan gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti. Kısa süre rahatsızlanan H.E. iş arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra hayati tehlikesi devam eden şahıs Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 68 yaşındaki H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.