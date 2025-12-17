Sahil şeridi, deniz suyu kızıla büründü! Sosyal medyadaki görüntüler şaşırttı

İRAN'IN ÖZGÜN DOĞAL MİRASI

Tuz diyapirleri, volkanik kayaçlar ve mineral açısından zengin toprak yapısına sahip olan Hürmüz Adası, İran'ın öne çıkan jeolojik alanları arasında yer alıyor. Kızıl Sahil ise yalnızca estetik bir doğa manzarası olmanın ötesinde, jeolojik, kültürel ve çevresel nitelikleriyle İran'ın özgün doğal miras alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.