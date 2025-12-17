Menü Kapat
Sahil şeridi, deniz suyu kızıla büründü! Sosyal medyadaki görüntüler şaşırttı

Aralık 17, 2025 15:12
1
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletindeki Kızıl Sahil'de deniz suyu da sahil şeridi de kızıla boyandı. Sabah saatlerinde etkili olan yağışla beraber ortaya çıkan kızıllığın yaydığı doğal manzara görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

2
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan ve Hürmüz Adası ile özdeşleşen "Kızıl Sahil", sabah saatlerinde etkili olan yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Yağmur sonrası demir oksit bakımından zengin kırmızı toprağın denize karışmasıyla birlikte sahil şeridi ile deniz suyunun geçici olarak kızıl renge büründüğü gözlemlendi. 

 

3
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağışların etkisi ve dalgaların kıyıya vurması sonucu kırmızı toprağın denizle buluştuğu ve bölgede görsel açıdan dikkat çekici bir doğal manzaranın oluştuğu görüldü. Volkanik ve tortul yapısıyla bilinen bölge, bu özelliğiyle kısa sürede yoğun ilgi gördü.

4
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

İRAN'IN ÖZGÜN DOĞAL MİRASI

Tuz diyapirleri, volkanik kayaçlar ve mineral açısından zengin toprak yapısına sahip olan Hürmüz Adası, İran'ın öne çıkan jeolojik alanları arasında yer alıyor. Kızıl Sahil ise yalnızca estetik bir doğa manzarası olmanın ötesinde, jeolojik, kültürel ve çevresel nitelikleriyle İran'ın özgün doğal miras alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. 

 

5
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

KIZIL TOPRAK

Ayrıca bölge halkının, kızıl toprağı geleneksel yemeklerde sos olarak kullandığı ve el sanatlarında doğal boya malzemesi olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, sahildeki kızıl toprağın taşınmasının ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Koruma altındaki doğal alanlar kapsamında yer alan bölgede, çevre tahribatının önlenmesi amacıyla toprağın ticari amaçla çıkarılmasına yönelik çeşitli sınırlamaların uygulandığı bildiriliyor.

 

6
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

ANTİK PERS DÖNEMİNE UZANIYOR

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı'na yakın konumda bulunan Hürmüz Adası, jeolojik yapısı ve tarihi konumuyla öne çıkıyor. Tarihi Antik Pers dönemine kadar uzanan Hürmüz Adası, yüzyıllar boyunca Körfez ticaret yollarında stratejik bir durak oldu.

 

7
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

Orta Çağ'da Hürmüz Krallığı'nın merkezi olan ada, 16'ıncı yüzyılda Portekizliler tarafından işgal edildi ve bu döneme ait Portekiz Kalesi günümüzde de ayakta bulunuyor.

 

8
Kızıl Sahil'de deniz suyu kızıla döndü

Ada, 17'nci yüzyılda Safeviler döneminde yeniden İran hakimiyetine girdi. Günümüzde Hürmüz Adası, jeolojik özellikleri, renkli sahilleri ve yerel kültürüyle jeoturizm ve ekoturizm açısından İran'ın öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor.

