Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ekran kartından sonra 'RAM dolandırıcılıkları' arttı! Bilgisayar toplayacaklar aman dikkat

Amazon müşterisi, satın aldığı yüksek performanslı DDR5 RAM kutusunun içinden metal ağırlık ve eski DDR2 parçalar çıktığını rapor etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 15:04

Amazon üzerinden DDR5 RAM siparişi veren bir kullanıcı, kutudan metal ağırlıklara yapıştırılmış eski nesil DDR2 modüller çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. VideoCardz tarafından paylaşılan rapora göre, Amazon üzerinden yapılan donanım alışverişlerinde yaşanan olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Bir kullanıcı, sipariş ettiği yüksek performanslı RAM belleklerin kutusunu açtığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Paketin içerisinden, sipariş edilen ürün yerine metal ağırlıklara yapıştırılmış eski nesil parçalar çıktı.

Ekran kartından sonra 'RAM dolandırıcılıkları' arttı! Bilgisayar toplayacaklar aman dikkat

PAKETLEMESİ GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

XPG Caster 16GB DDR5-6000 CL40 model bellek sipariş eden bir müşteri, kutunun dış jelatininin kusursuz göründüğünü belirtti. Ancak kutu açıldığında, içinden çıkanların DDR5 modülleri değil, üzerine metal ağırlık yapıştırılmış DDR2 bellekler olduğu anlaşıldı.

İlk bakışta orijinalinden ayırt edilemeyen paketin üzerindeki düşük kaliteli etiketler, dikkatli bakıldığında sahtekarlığı ele veriyordu.

Ekran kartından sonra 'RAM dolandırıcılıkları' arttı! Bilgisayar toplayacaklar aman dikkat

EKRAN KARTLARINDAN SONRA SIRA RAM'LERE GELDİ

Benzer dolandırıcılık yöntemleri daha önce ekran kartı piyasasında da sıklıkla görülüyordu. Kullanıcılar, geçmişte satın aldıkları üst düzey ekran kartı kutularından pirinç, makarna, macun veya sadece metal ağırlık çıktığını rapor etmişti.

Hatta bazı durumlarda kartın üzerinde yer alması gereken grafik işlemci ve VRAM gibi kritik bileşenlerin söküldüğü bile tespit edilmişti.

Ekran kartından sonra 'RAM dolandırıcılıkları' arttı! Bilgisayar toplayacaklar aman dikkat

İADE SİSTEMİNDEKİ AÇIKTAN FAYDALANIYORLAR

Söz konusu dolandırıcılık vakalarının temelinde genellikle "iade sahtekarlığı" yatıyor. Kötü niyetli kişiler, orijinal ürünü satın alıp içerisine benzer ağırlıkta farklı maddeler koyarak paketi yeniden mühürlüyor ve iade ediyor. Satıcı firma ise ürünün hiç açılmadığını varsayarak paketi doğrudan başka bir müşteriye satıyor.

Mağdur müşterinin, para iadesi talebinde bulunsa da sonucun ne olacağı konusundaki belirsizlik sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram televizyonlara resmen geldi
SAR 127 MT Altay Tankı’nın gücüne güç katıyor
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#amazon prime video
#Ddr5 Ram
#Sahtekarlık
#Ekran Kartı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.