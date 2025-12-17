Ekran kartından sonra 'RAM dolandırıcılıkları' arttı! Bilgisayar toplayacaklar aman dikkat

Amazon üzerinden DDR5 RAM siparişi veren bir kullanıcı, kutudan metal ağırlıklara yapıştırılmış eski nesil DDR2 modüller çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. VideoCardz tarafından paylaşılan rapora göre, Amazon üzerinden yapılan donanım alışverişlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Bir kullanıcı, sipariş ettiği yüksek performanslı RAM belleklerin kutusunu açtığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Paketin içerisinden, sipariş edilen ürün yerine metal ağırlıklara yapıştırılmış eski nesil parçalar çıktı.

PAKETLEMESİ GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

XPG Caster 16GB DDR5-6000 CL40 model bellek sipariş eden bir müşteri, kutunun dış jelatininin kusursuz göründüğünü belirtti. Ancak kutu açıldığında, içinden çıkanların DDR5 modülleri değil, üzerine metal ağırlık yapıştırılmış DDR2 bellekler olduğu anlaşıldı.

İlk bakışta orijinalinden ayırt edilemeyen paketin üzerindeki düşük kaliteli etiketler, dikkatli bakıldığında sahtekarlığı ele veriyordu.

EKRAN KARTLARINDAN SONRA SIRA RAM'LERE GELDİ

Benzer dolandırıcılık yöntemleri daha önce ekran kartı piyasasında da sıklıkla görülüyordu. Kullanıcılar, geçmişte satın aldıkları üst düzey ekran kartı kutularından pirinç, makarna, macun veya sadece metal ağırlık çıktığını rapor etmişti.

Hatta bazı durumlarda kartın üzerinde yer alması gereken grafik işlemci ve VRAM gibi kritik bileşenlerin söküldüğü bile tespit edilmişti.

İADE SİSTEMİNDEKİ AÇIKTAN FAYDALANIYORLAR

Söz konusu dolandırıcılık vakalarının temelinde genellikle "iade sahtekarlığı" yatıyor. Kötü niyetli kişiler, orijinal ürünü satın alıp içerisine benzer ağırlıkta farklı maddeler koyarak paketi yeniden mühürlüyor ve iade ediyor. Satıcı firma ise ürünün hiç açılmadığını varsayarak paketi doğrudan başka bir müşteriye satıyor.

Mağdur müşterinin, para iadesi talebinde bulunsa da sonucun ne olacağı konusundaki belirsizlik sürdüğü bildirildi.