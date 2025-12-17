SAR 127 MT Altay Tankı’nın gücüne güç katıyor

Türkiye’nin stratejik zırhlı birlik projesi kapsamında envantere giren Altay Ana Muharebe Tankı’nda SARSILMAZ tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SAR 127 MT ağır makineli tüfek kullanılıyor. 80’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve güçlü mühendislik tecrübesiyle dikkat çeken SARSILMAZ, bu kritik sistemin Altay tankında görev almasıyla birlikte önemli bir kilometre taşına imza attı. T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın resmi geliştirme projeleri arasında yer alan SAR 127 MT, tüm kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlayıp ve aktif kullanım aşamasına geçmişti.

Türkiye’nin zırhlı birlik kabiliyetlerini ileri taşıyan Altay tankları, 28 Ekim 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Tankların tamamında yer alan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), SARSILMAZ üretimi SAR 127 MT ile donatıldı.

Sahadaki Gücümüz: Yerli, Etkin ve Güvenilir

Altay tankları, hali hazırda SARSILMAZ’ın ürün portföyünde yer alan SAR 127 MT ile birlikte göreve hazır. Yüksek mühendislik gücüyle tasarlanan sistem; 12.7x99 mm kalibre, tam ve yarı otomatik atış, sağ-sol mühimmat besleme, hızlı namlu değişimi gibi öne çıkan teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kara, deniz ve hava platformlarında etkin şekilde kullanılabilen SAR 127 MT, başta SARSILMAZ iştiraki BEST Defence üretimi UKSS’ler olmak üzere, tüm UKSS platformlarıyla tam uyum sağlayacak şekilde çalışıyor.

Milli Mühendisliğin Sahadaki Gücü

Altay tanklarının SAR 127 MT ile aktif görev yapması, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek seviyeyi ve yerli savunma sanayiinin sahadaki gücünü somut biçimde ortaya koyuyor. Bu önemli başarı, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerine katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler için stratejik bir çözüm ve güçlü bir ihracat alternatifi niteliği taşıyor. SARSILMAZ mühendislik gücünü ileri teknolojiyle buluşturuyor, yerli çözümlerle yalnızca bugünün değil, yarının savunma ihtiyaçlarını da karşılayacak kalıcı bir altyapı inşa etmeye devam ediyor.