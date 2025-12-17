Selahattin Baki'nin Mauro Icardi sözlerine cevap gecikmedi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Icardi'yle ilgili, "İlk bize önerildi. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı" sözlerini İcardi'nin menajeri Elio Pino'dan cevap geldi.

İLK TEMASI ERDEN TİMUR KURDU

Elio Pino'nun açıklaması şöyle:

"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, PSG'deki yerini kazanmak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sunuldu.

"FENERBAHÇE DE BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."

Son dakika haberinin detayları gelecek...