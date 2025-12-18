Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

Okan Karacan neden gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, hangi kanalda çalışıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OKAN KARACAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Okan Karacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya "kara para aklama" soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne TMSF kayyum olarak atanmıştı.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacak, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Özel Terakki Lisesi'ni tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'ne kayıt oldu. Ancak lisans eğitimini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında birçok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karaca, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği adlı tiyato oyununda rol aldı. Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda kendini geliştiren Okan Karacan daha sonrasında televizyona geçerek sunuculuk yapmaya başladı. Şakamatik, Taksi, Çocuktan Al Haberi, Sabah Kuşağı ve Oyunbozar gibi programlarda sunuculu olarak görev aldı. Oyunculuk kariyerinde ise Hayat Bilgisi, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çılgın Dersane ve Ayakta Kal gibi yapımlarda oynadı.

OKAN KARACAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 yılında İstanbul'da doğan Okan Karacan, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.