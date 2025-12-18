Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
12°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Okan Karacan gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Okan Karacan neden gözaltına alındığı ise merak ediliyor. Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki iki şirketin de kurucusudur.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
09:22

Okan Karacan neden gözaltına alındığı açıklandı. tarafından yürütülen kapsamında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, hangi kanalda çalışıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

OKAN KARACAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Okan Karacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya "" soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacak, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Özel Terakki Lisesi'ni tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'ne kayıt oldu. Ancak lisans eğitimini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında birçok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karaca, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği adlı tiyato oyununda rol aldı. Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda kendini geliştiren Okan Karacan daha sonrasında televizyona geçerek sunuculuk yapmaya başladı. Şakamatik, Taksi, Çocuktan Al Haberi, Sabah Kuşağı ve Oyunbozar gibi programlarda sunuculu olarak görev aldı. Oyunculuk kariyerinde ise Hayat Bilgisi, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çılgın Dersane ve Ayakta Kal gibi yapımlarda oynadı.

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

OKAN KARACAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 yılında İstanbul'da doğan Okan Karacan, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

#kara para aklama
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#soruşturma
#gözaltı
#Okan Karacan
#Gaİn Medya
#Televizyon Sunucusu
#Aktüel
