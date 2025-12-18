Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Avukat masrafı 50 bin TL’den başlıyor! Evlilik değil boşanma kredisi

Boşanma davaları, avukatların en yoğun mesai harcadığı dosyaların başında geliyor. Özellikle çekişmeli süreçlerde artan duruşma sayısı ve uzayan davalar, avukatlık ücretlerini 150 bin liranın üzerine taşıyor. Uzmanlara göre bu masrafları karşılamak için krediye başvuranların sayısı her geçen gün artıyor.

Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor! Evlilik değil boşanma kredisi
Avukatların dosyaları arasında davaları yine ilk sıraya yerleşti. Özellikle çekişmeli boşanmalarda süreç uzadıkça maliyet de katlanıyor; avukatlık ücretleri 150 bin lirayı aşabiliyor. Uzmanlar, boşanma masraflarını karşılamak için krediye yönelenlerin sayısında dikkat çekici bir artış olduğuna işaret ediyor. Boşanmanın bedeli artık sadece psikolojik değil, ciddi finansal yük haline gelmiş durumda.

Avukat masrafı 50 bin TL’den başlıyor! Evlilik değil boşanma kredisi

ÜST SINIR ORTADAN KALKIYOR

Anlaşmalı boşanmalarda avukat masrafları 50 bin liradan başlarken, çekişmeli davalarda bu rakam 150 bin lirayı aşabiliyor. , velayet, mal paylaşımı ve tazminat talepleri eklendiğinde masrafların üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

Uzayan süreç, bilirkişi raporları ve ek duruşmalar da maliyeti artırıyor. Birçok kişi, boşanabilmek için ihtiyaç kredisi çekmek mecburiyetinde kalıyor.

Türkiye gazetesinin Divorce Ajans verilerinden aktardığına göre; Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı. Türkiye’de boşanmanın en fazla yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Hakkâri, Şırnak ve Muş gibi şehirlerde ise boşanma oranları daha düşük seviyelerde seyretti.


