Anne ayı ve yavrularını görenler kameraya sarıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde anne ayı ve iki yavrusu yolda koşarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Bağbaşı köyünde aracıyla seyreden bir vatandaş, anne ayı ile iki yavrusunun yolda ilerlediğini fark etti. Aracı görünce koşmaya başlayan ayılar sürücünün cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Ayı ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.