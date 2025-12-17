Motosiklet kazası 1 can daha aldı! O anlar kamerada

Sultanbeyli'de meydana gelen motosiklet kazasında 33 yaşındaki Burak Yüce hayatını kaybetti. Kaza anı, arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Hayatını kaybeden Burak Yüce'nin üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza anları ise arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.