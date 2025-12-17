Kamyon bariyerlere saplandı, can pazarı kameraya yansıdı! Sürücü böyle çıkarıldı

Kategoriler
İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen poerasyonuyla kurtarıldı. Kurtarma ekipleri demir yığınlarında sıkışan sürücüyü "dayan" diyerek teselli etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan sürücünün kaburgasında kırıklar olduğu bildirildi.