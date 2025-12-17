Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!

Ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe yönetimi, hücum hattını bir dünya markasıyla güçlendirmek için vites yükseltti.

HEDEF LEWANDOWSKİ

Galatasaray ve Trabzonspor ile zirve mücadelesi veren Kanarya, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak transfer kulislerine bomba gibi düşen son dakika bilgileri, tecrübeli forvetin rotasının her an Amerika Birleşik Devletleri’ne kırılabileceğini işaret ediyor.

"İLK GÖRÜŞME OLUMLU"

İngiliz yayın kurumu BBC’de yer alan habere göre, MLS ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı golcü için Barcelona ile masaya oturdu. Haberin detaylarında şu ifadeler yer buldu: "Chicago Fire, Robert Lewandowski ile Major League Soccer'a transferi konusunda gerçekleştirdiği ilk temaslardan olumlu geri dönüşler aldı."

KARAR SÜRECİNDE ÜÇ SEÇENEK

İngiliz basınının güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 37 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinin bu aşamasında yeni maceralara açık görünüyor. İşte Lewandowski’nin önündeki seçenekler: Maaş konusunun sorun teşkil etmeyeceği Chicago Fire projesine sıcak bakıyor, Pro Lig ekiplerinden gelen astronomik teklifler hâlâ masada ve sözleşmesinin sonuna kadar Barcelona’da kalmak da ihtimaller arasında. Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir strateji izleyeceği ve Chicago Fire’ın bu ciddi hamlesine nasıl bir cevap vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.