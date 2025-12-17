Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, gözünü dünya futbolunun bir numaralı golcülerinden Robert Lewandowski’ye dikti. Sarı-lacivertli camia Polonyalı yıldızdan gelecek müjdeli haberi beklerken, transferde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 12:32

Ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala yönetimi, hücum hattını bir dünya markasıyla güçlendirmek için vites yükseltti.

Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!

HEDEF LEWANDOWSKİ

ve ile zirve mücadelesi veren Kanarya, forması giyen ’yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak transfer kulislerine bomba gibi düşen son dakika bilgileri, tecrübeli forvetin rotasının her an Amerika Birleşik Devletleri’ne kırılabileceğini işaret ediyor.

Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!

"İLK GÖRÜŞME OLUMLU"

İngiliz yayın kurumu BBC’de yer alan habere göre, ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı golcü için Barcelona ile masaya oturdu. Haberin detaylarında şu ifadeler yer buldu: "Chicago Fire, Robert Lewandowski ile Major League Soccer'a transferi konusunda gerçekleştirdiği ilk temaslardan olumlu geri dönüşler aldı."

Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!

KARAR SÜRECİNDE ÜÇ SEÇENEK

İngiliz basınının güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 37 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinin bu aşamasında yeni maceralara açık görünüyor. İşte Lewandowski’nin önündeki seçenekler: Maaş konusunun sorun teşkil etmeyeceği Chicago Fire projesine sıcak bakıyor, Pro Lig ekiplerinden gelen astronomik teklifler hâlâ masada ve sözleşmesinin sonuna kadar Barcelona’da kalmak da ihtimaller arasında. Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir strateji izleyeceği ve Chicago Fire’ın bu ciddi hamlesine nasıl bir cevap vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Robert Lewandowski transferini açıkladılar: Fenerbahçe transferde gaza bastı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Futbolda bahis skandalı! TFF açıkladı: 248 futbolcu ve hakem için men cezası
ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#galatasaray
#trabzonspor
#mls
#robert lewandowski
#Fenerbahçe
#Chicago Fire
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.