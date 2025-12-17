Marketteki ekmeklerin içine jilet koydu! Akılalmaz kötülük

ABD'nin Mississippi eyaletinde bulunan Walmart mağazalarından alınan ekmeklerden jilet çıktığına dair şikayetler geldi. İlk olarak 5 Aralık'ta bir kişi, ekmeğinden içinde jilet bulduğunu söyledi. 8 Aralık'ta ise bir başka kişi, ekmek kutusunda jilet bulduğunu bildirdi. Ardından bir başka müşteri ekmeğinden jilet çıktığına dair şikayette bulundu. Market yetkilileri, ekmekleri kontrol etmeye başladı ve birkaç ekmeğin daha kurcalandığını fark etti.

BİR KADIN TUTUKLANDI

Polis harekete geçti ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 33 yaşındaki Camille Benson polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Polis, Walmart mağazalarından ekmek alan herkesi ekmeklerini kontrol etmeye ve herhangi bir bulguyu yetkililere bildirmeye çağırdı.

New York Post'un haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin üzerinde oynanmış bir ürün satın almaları durumunda, ürünü derhal atmaları ve tam para iadesi için en yakın Walmart mağazasına gitmeleri gerektiği belirtildi.

Biloxi Polis Departmanı, başka hiçbir mağazanın hedef alındığına inanmadığını belirtti.

Benson'ın kefalet miktarı 100.000 dolar olarak belirlendi.