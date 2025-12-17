Menü Kapat
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

Aralık 17, 2025 12:07
1
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler

Yabancıların en çok ev aldığı şehirler, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan veriler ise çok ilginç gelişmeleri gözler önüne serdi. Buna göre Yabancılara konut satılı kasım ayı içinde geriledi. Bununla birlikte yabancıların en çok ev aldığı şehirler listesinin ilk üç sırası hayli şaşırttı. Çünkü başkent Ankara ve popüler turizm destinasyonlarından olan İzmir bu listede yer almadı…

2
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

Türkiye doğal ve tarihi güzellikleri, yaşam şartları ve fırsatlara açık olması nedeniyle tarih boyunca yabancıların gözdesi olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda her yıl binlerce yabancı Türkiye’den konut satın alıyor. Yabancıların en çok ev aldığı şehirler ise dönem dönem değişiklik gösterirken TÜİK tarafından açıklanan veriler bu sefer oldukça şaşırttı…

3
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

KASIM AYINDA YABANCILARA 1943 KONUT SATILDI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında azalarak bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti.

4
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

YABANCILARIN EN ÇOK EV ALDIĞI ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla

728 ile İstanbul,

662 ile Antalya ve

157 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azalarak 18 bin 993 oldu.

5
Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

EN ÇOK RUSLAR TÜRKİYE’DEN KONUT ALDI

TÜİK verilerine göre Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı
Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 310 ile Rusya Federasyonu, 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

 

