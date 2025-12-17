Yabancıların en çok ev aldığı şehirler belli oldu! TÜİK açıkladı: Ankara ve İzmir listede yok

Yabancıların en çok ev aldığı şehirler, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan veriler ise çok ilginç gelişmeleri gözler önüne serdi. Buna göre Yabancılara konut satılı kasım ayı içinde geriledi. Bununla birlikte yabancıların en çok ev aldığı şehirler listesinin ilk üç sırası hayli şaşırttı. Çünkü başkent Ankara ve popüler turizm destinasyonlarından olan İzmir bu listede yer almadı…