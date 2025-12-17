Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kategoriler
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar-Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşanan olayda, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Takla atarak tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralı sürücü, LPG tankında sızıntı olduğu belirlenen otomobilden uzaklaştırıldı. Otomobilin yanına giden bir kadının, bir yandan cep telefonuyla görüntü çekerken diğer yandan ise ağladığı gözlendi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.