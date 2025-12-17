Esenyurt’ta alkollü sürücü makas atıp kaza yaptı; O anlar kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Haramidere Bağlantı Yolu’nda yaşanan olayda, alkollü bir kamyonet sürücüsü makas ata ata ilerledi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden adam, önce bariyerlere çarptı, ardından ise son anda diğer araçlara çarpmaktan kurtuldu. Aradan geçen kısa sürede de akıllanmayan sürücü, bu seferde tali yola makas atarak girdi. Birkaç metre ilerledikten sonra ise kamyonet tali yolda devrilirken, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı.