Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi! Yorum sosyal medyada gündeme oturdu

İzmir'de faaliyet gösteren bir dönercinin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Döner tezgahında video çeken işletmeci, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslendi. Dönerci videoda "Eğer Sadettin Saran bu videoya cevap verirse tüm öğrencilere bedava döner dağıtacağım" diyerek Saran'a çağrıda bulundu.

O PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALMADI

Milyonlarca kişi tarafından izlenen videoya Saran da kayıtsız kalmadı. Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” şeklinde cevap verince sosyal medyada gündeme oturdu. Başkan Saran'ın yorumu binlerce yorum ve beğeni alırken, esnafın vaadini yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı.