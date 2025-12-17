Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi! Yorum sosyal medyada gündeme oturdu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sosyal medya üzerinden kendisine seslenen dönerciye verdiği cevap gündem oldu. Dönercinin 'Eğer Sadettin Saran bu videoya cevap verirse tüm öğrencilere bedava döner dağıtacağım" çağrısı üzerine Saran kayıtsız kalmadı. Saran'ın yorumu binlerce kişi tarafından beğenildi. İşte detaylar...

Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi! Yorum sosyal medyada gündeme oturdu
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 11:24

İzmir'de faaliyet gösteren bir dönercinin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. tezgahında video çeken işletmeci, Başkanı ’a seslendi. Dönerci videoda "Eğer Sadettin Saran bu videoya cevap verirse tüm öğrencilere bedava döner dağıtacağım" diyerek Saran'a çağrıda bulundu.

Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi! Yorum sosyal medyada gündeme oturdu

O PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALMADI

Milyonlarca kişi tarafından izlenen videoya Saran da kayıtsız kalmadı. Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” şeklinde cevap verince sosyal medyada gündeme oturdu. Başkan Saran'ın yorumu binlerce yorum ve beğeni alırken, esnafın vaadini yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı.

Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi! Yorum sosyal medyada gündeme oturdu
