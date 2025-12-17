Menü Kapat
13°
 | Dilek Ulusan

Fatih Ürek'in dostundan duygusal paylaşım! Demet Akalın ile Işıl Reçber'den yorum gecikmedi

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in zaman zaman dostlarından da duygusal paylaşımlar geliyor. Son olarak Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Gülay Kamaz yaptığı paylaşımla Demet Akalın ile Işıl Reçber'i duygulandırdı.

Fatih Ürek'in dostundan duygusal paylaşım! Demet Akalın ile Işıl Reçber'den yorum gecikmedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 11:01

Evinde geçirdiği sonucu hastane kaldırılan , aylardır yoğun bakımda tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparken, şimdi ise yakın dostu Gülay Kamaz yorum yaptı.

FATİH ÜREK'İN DOSTUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Gülay Kamaz, paylaşımına, "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

Fatih Ürek'in dostundan duygusal paylaşım! Demet Akalın ile Işıl Reçber'den yorum gecikmedi

ve Işıl Reçber de paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi. Demet Akalın bir süre önce barıştığı Fatih Ürek paylaşımına "Ayyy" notunu düşerken, Işıl Reçber ise "Ahh ahhh" dedi.

Fatih Ürek'in dostundan duygusal paylaşım! Demet Akalın ile Işıl Reçber'den yorum gecikmedi
#yoğun bakım
#kalp krizi
#demet akalın
#fatih ürek
#gonca vuslateri
#Gülay Kamaz
#Işıl Reçber
#Magazin
