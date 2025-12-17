Fatih Ürek'in dostundan duygusal paylaşım! Demet Akalın ile Işıl Reçber'den yorum gecikmedi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastane kaldırılan Fatih Ürek, aylardır yoğun bakımda tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri açıklama yaparken, şimdi ise yakın dostu Gülay Kamaz yorum yaptı.

FATİH ÜREK'İN DOSTUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Gülay Kamaz, paylaşımına, "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

Demet Akalın ve Işıl Reçber de paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi. Demet Akalın bir süre önce barıştığı Fatih Ürek paylaşımına "Ayyy" notunu düşerken, Işıl Reçber ise "Ahh ahhh" dedi.