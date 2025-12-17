Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merak ettiği asgari ücret için 18 Aralık Perşembe günü tekrardan bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis'te, toplatıntı öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vedat Işıkhan ayrıca 'rakamları yeni aldım' diyerek üç müjde de verdi. İşte detaylar....

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
10:52
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
11:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek ikinci öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde asgari ücret sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılımı beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik, "Yarın ikinci toplantı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.

Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

BAKANDAN 'ÜÇ MÜJDE' AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin "Sayın Bakan, genel kurulda bir müjdeniz olacak mı peki?" sorusu üzerine Işıkhan şu değerlendirmelerde bulundu:

Genel kuru konuşmasında tabi bir müjdeniz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödemek hafızamına alacağız arkadaşlar.

Bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yerli üretim. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yarından itibaren inşallah bu ilaçların kullanımına başlayacaklar.

Hastalarımıza şifa vermesini diliyorum. Çünkü zor bir süreç biliyorsunuz.

Geri ödeme kapsamını aldığımız için de hastalarımızın yükünü Bir ölçüde de azaltmış oluyoruz.

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

'BU RAKAMLARI YENİ EDİNDİM'

İkinci önemli müjde, bin sözleşmeli personel alacağız sosyal güvenlik kurumumuza.

Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atanacak.

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması



Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız.

Bu rakamları yeni edindiğim için teşekkür ederim sizlere de.

Sizlerle paylaşma fırsatımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

