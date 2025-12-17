Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek ikinci toplantı öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde asgari ücret sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılımı beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik, "Yarın ikinci toplantı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.



Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

BAKANDAN 'ÜÇ MÜJDE' AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin "Sayın Bakan, genel kurulda bir müjdeniz olacak mı peki?" sorusu üzerine Işıkhan şu değerlendirmelerde bulundu:



Genel kuru konuşmasında tabi bir müjdeniz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödemek hafızamına alacağız arkadaşlar.



Bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yerli üretim. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yarından itibaren inşallah bu ilaçların kullanımına başlayacaklar.



Hastalarımıza şifa vermesini diliyorum. Çünkü zor bir süreç biliyorsunuz.



Geri ödeme kapsamını aldığımız için de hastalarımızın yükünü Bir ölçüde de azaltmış oluyoruz.

'BU RAKAMLARI YENİ EDİNDİM'



İkinci önemli müjde, bin sözleşmeli personel alacağız sosyal güvenlik kurumumuza.



Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atanacak.





Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız.



Bu rakamları yeni edindiğim için teşekkür ederim sizlere de.



Sizlerle paylaşma fırsatımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun.



