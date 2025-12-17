Trump dünyanın en zengin politikacısı olamadı! 2. sıra görenleri şoke etti, işte liste

DÜNYANIN EN ZENGİN POLİTİKACISI PUTİN

İşte Yahoo Finance tarafından derlenen, dünyanın en zengin politikacıları ve tahmini servetleri:

Birinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var. Rus lider, en az 200 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir servete sahip. 2024 yılında ölen, bazı kişilerin öldürüldüğüne inandığını söyledikleri eski muhalefet lideri Alexei Navalny, bir açıklamasında Putin'in paraya takıntılı olduğunu dile getirmişti. Rus liderin dünyanın en zengin politikacısı olmasıyla beraber Navalny'nin bu açıklaması akıllara geldi.