Trump dünyanın en zengin politikacısı olamadı! 2. sıra görenleri şoke etti, işte liste

Dünyanın en zengin politikacıları, Yahoo Finance tarafından açıklandı. Herkes birinci sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın olmasını beklerken 3. sırada yer alması büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Listenin 2. sırasındaki isim de şaşırtıcı.
Dünyanın en zengin politikacıları listesi gündeme damga vurdu. Yahoo Finance tarafından açıklanan liste görenleri bir hayli şaşırttı. Birinci sırada gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın olması beklenirken, Trump zirveyi hatta ikinciliği bile kaptırdı. Dünyanın en zengin 3. politikacısı olarak kayıtlara geçti.
Listenin birinci sırasında olan dünya lideri, 200 milyar doları aşan tahmini servetiyle, diğer liderlere fark attı. İkinci sıra ise duyanların ağzını açık bıraktı. Hiç beklenmeyen bir isim ikinci sırada yerini alırken, birinci sırada yer alan isimle arasında uçurum olduğu görüldü.
İşte Yahoo Finance tarafından derlenen, dünyanın en zengin politikacıları ve tahmini servetleri:
Birinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var. Rus lider, en az 200 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir servete sahip. 2024 yılında ölen, bazı kişilerin öldürüldüğüne inandığını söyledikleri eski muhalefet lideri Alexei Navalny, bir açıklamasında Putin'in paraya takıntılı olduğunu dile getirmişti. Rus liderin dünyanın en zengin politikacısı olmasıyla beraber Navalny'nin bu açıklaması akıllara geldi.
Dünyanın en zengin ikinci politikacısı ise 1994'te göreve başlanmasından bu yana Belarus'un ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Alexander Lukaşenko, büyük bir servete sahip. Vladimir Putin'in yakın müttefiki Lukaşenko, 9 milyar dolarlık servetiyle Belarus'un en zengini.
ABD'nin gelmiş geçmiş en zengin Başkanı Donald Trump ise listenin 3. sırasında yer aldı. Gayrimenkul kralı olarak bilinen Trump, 7,2 milyar dolarlık bir servete sahip. Trump'ın servetinin son yıllarda daha da arttığı belirtilirken Forbes , büyük ölçüde üç oğlu Donald Jr, Eric ve Barron ile birlikte kurduğu kripto para şirketi World Liberty Financial'ın başarısı sayesinde net servetini rekor bir seviyeye taşıdığını yazdı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2013'ten bu yana 5 milyar dolar (3,7 milyar sterlin) net servet biriktirdiği tahmin ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, servetinin büyük bir kısmının Çin ve Avusturya, Lüksemburg, Rusya ve İsviçre de dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulunan 200'den fazla banka hesabında saklandığı tespit edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı gibi saygın unvanlara sahip Xi Xinping ise muhtemelen 1,5 milyar dolarlık servetin sahibi. Ancak günümüzdeki gerçek servetinin boyutu bilinmiyor.