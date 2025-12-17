ChatGPT’nin görsel üretim aracı yenilendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
OpenAI, ChatGPT'nin görsel üretme aracını güncelledi. Yeni sürüm, önceki versiyona göre dört kat daha hızlı çalışıyor ve verilen talimatları çok daha isabetli şekilde yorumluyor.
OpenAI, geçtiğimiz hafta GPT-5.2'yi duyurmasının ardından ChatGPT’nin görsel üretim tarafında da önemli bir güncellemeye gitti. Şirketin açıklamasına göre, yenilenen ChatGPT Images modeli artık çok daha hızlı çalışıyor. Önceki sürümle kıyaslandığında hız yaklaşık dört kat artmış durumda.
Bu hız artışı, özellikle yoğun kullanımda bekleme sürelerini ciddi biçimde kısaltıyor. Yani kullanıcı, komutu verdikten sonra sonucu görmek için eskisi kadar beklemek zorunda kalmıyor.
Güncellemenin asıl dikkat çeken yönü ise talimatları anlama becerisi. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar bir görsele nesne ekleme ya da çıkarma, farklı öğeleri bir araya getirme, yerlerini değiştirme veya harmanlama gibi daha karmaşık işlemleri çok daha rahat yaptırabiliyor.
Özellikle fotoğraf düzenleme tarafında sonuçlar artık daha öngörülebilir. Önceki sürümlerde zaman zaman karşılaşılan deformasyonlar büyük ölçüde azaltılmış durumda. Renk uyumu, yüzey dokuları ve ışık dağılımı daha dengeli korunuyor. Açıkçası bu da, istenen sonuca ulaşmak için ekstra düzeltme ihtiyacını azaltıyor.
OpenAI, güncellemenin yalnızca görselle sınırlı olmadığını vurguluyor. Görsel üretim modellerinin genelde zorlandığı metin oluşturma konusunda da ciddi bir iyileştirme var. Yeni ChatGPT Images, küçük ve yoğun metinleri çok daha düzgün ve okunabilir şekilde üretebiliyor.
Bununla birlikte ChatGPT’nin yan menüsüne yeni bir Görseller bölümü ekleniyor. Bu alanda hazır filtreler ve ilham verecek örnek komutlar yer alacak. Yani kullanıcılar, sıfırdan başlamak yerine hazır fikirlerden de yararlanabilecek.
Bu hamle, Google’ın görsel üretim modeli Nano Banana Pro’nun Gemini kullanımında ciddi bir artışa yol açtığı bir döneme denk geliyor. Google, Ekim ayında yaptığı açıklamada sohbet botunun kullanıcı sayısının Temmuz’daki 450 milyondan 650 milyona yükseldiğini duyurmuştu.