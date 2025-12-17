ChatGPT’nin görsel üretim aracı yenilendi

OpenAI, geçtiğimiz hafta GPT-5.2'yi duyurmasının ardından ChatGPT’nin görsel üretim tarafında da önemli bir güncellemeye gitti. Şirketin açıklamasına göre, yenilenen ChatGPT Images modeli artık çok daha hızlı çalışıyor. Önceki sürümle kıyaslandığında hız yaklaşık dört kat artmış durumda.

Bu hız artışı, özellikle yoğun kullanımda bekleme sürelerini ciddi biçimde kısaltıyor. Yani kullanıcı, komutu verdikten sonra sonucu görmek için eskisi kadar beklemek zorunda kalmıyor.