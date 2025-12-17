Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar

Binlerce kişinin yapacağı bedelli askerlik için bekleyiş sürerken bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılır belli oldu. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince yükümlüler, 1 aylık temel askerlik eğitimi alacak.

Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
11:29
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
11:29

yapacak olan binlerce kişi ücretin hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya başlarken Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesinde açıklamada bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak , , , Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar

BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP DÖNEMLERİ

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır."

