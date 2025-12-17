KYK bursu yeni yılda artıyor: 2026 GSB KYK burs/kredi ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 yılında asgari ücret, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşıyla beraber birçok ödeme de değişecek. Değişen ödemelerden birisi de Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödemeleri olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burs desteğiyle birlikte öğrenciler, ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer birçok giderini karşılıyor. 2026 yılında burs ödemeleri zamlanacak. Geçtiğimiz yıl burs ücreti 2 bin liradan yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki KYK burs ücretleri 2026 ne kadar olacak? İşte, KYK burs zammıyla ilgili gelişmeler…

KYK BURS ÜCRETİ 2026 YENİ YILDA ARTACAK

2026 yılında maaş zamlarıyla birlikte birçok ödeme de değişecek. Asgari ücret, memur, emekli gibi maaşlara yapılacak artışla birlikte sosyal ödemelerden olan dul ve yetim aylığı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı, stajyer ücreti değişecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs/kredi ücreti yeni yılda zamlanacak.

KYK BURS/KREDİ NE KADAR ZAMLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında burs sonuçlarını erişime açarken yüzbinlerce öğrenci geri ödemesiz eğitim yardımından yararlanmaya hak kazandı. Özellikle burslardan yeni yararlanmaya başlayan ön lisans ve lisans öğrencileri, burs zammına odaklandı.

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite eğitimi alan öğrenciler için burs ücreti, 2025 yılında 3 bin lira olarak belirlenmişti. Yüksek lisans öğrencileri 6 bin lira, doktora öğrencileri ise 9 bin lira eğitim yardımı aldı.

2026 yılında ise burs ücretlerine geçtiğimiz yılda olduğu gibi %50 artış yapılması bekleniyor. Burs miktarı belirlenirken enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınacak.

ZAM SENARYOLARINA GÖRE BURS HESAPLAMASI

Burs ücretlerine yüzde 30 zam yapılması durumunda 900 lira artacak ve 3.900 lira seviyesine yükselecek.

KYK bursuna yapılacak artışın yüzde 35 olması durumunda ise bin 50 lira artacak ve 4 bin 50 liraya ulaşacak.

Burs zammının yüzde 40 olması durumunda 1.200 lira yükselirken 4 bin 200 lira olacak. Zam oranının yüzde 50 olması halinde ise 1.500 lira artacak ve 4.500 liraya yükselecek.

KYK BURS ÖDEMESİ ALAN ÖĞRENCİLER DİKKAT

KYK burs desteği, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanmaktadır. Kredi alan öğrenciler ise mezun olduğu tarihten 2 yıl içerisinde geri ödemeleri başlamaktadır. Burs alan öğrencilerin ödemelerinin devam etmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Başarısız olan, öğretim kurumundan ayrılan, çıkarılan veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma durumunda burs ödemeleri kesiliyor.

Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi, vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma, KYK yurdundan çıkarma cezası alma ve mahkum olması durumunda da burs ödemeleri kesiliyor.