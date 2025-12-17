Xiaomi tablet fiyatlarına zam kararı aldı

YAPAY ZEKÂ TALEBİ FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bellek ihtiyacı adeta patladı. Üreticiler bu talebe yetişmekte zorlanırken, RAM fiyatlarındaki artış neredeyse kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu durum, başta akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere pek çok tüketici elektroniği ürününde maliyet baskısını artırıyor.