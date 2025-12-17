Xiaomi tablet fiyatlarına zam kararı aldı

Kategoriler
Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş tüketici elektroniğini sarsıyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, artan maliyetler nedeniyle bazı tablet modellerinde fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor.
RAM bellek fiyatlarındaki hızlı tırmanış, teknoloji dünyasında dengeleri bozmuş durumda. Yapay zekâ odaklı yatırımların bellek talebini patlatması, yonga üreticilerini zor durumda bırakırken, faturanın yine son kullanıcıya çıkacağı görülüyor. Son dönemde art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bellek ihtiyacı adeta patladı. Üreticiler bu talebe yetişmekte zorlanırken, RAM fiyatlarındaki artış neredeyse kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu durum, başta akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere pek çok tüketici elektroniği ürününde maliyet baskısını artırıyor.
Bu gelişmelerin ardından, Xiaomi cephesinden dikkat çeken bir karar geldi. Çin’den gelen bilgilere göre şirket, bazı tablet modellerinde yüzde 20 civarına varan fiyat artışına hazırlanıyor. İlk etapta zamdan etkilenecek modeller arasında Xiaomi Pad 8 serisi ile Redmi Pad 2 yer alıyor.
Aslında bu adım sürpriz sayılmaz. Kısa süre önce akıllı telefon pazarında 16 GB RAM seçeneklerinin giderek geri plana itileceği, üreticilerin 4 GB ve 8 GB gibi daha düşük bellek kapasitelerine yöneleceği konuşuluyordu. Öte yandan Samsung’un da artan bellek maliyetleri nedeniyle Hindistan’da telefon fiyatlarını yükselteceği gündeme gelmişti.