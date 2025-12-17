Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tüm kiracıları ilgilendiren haber! Bir hatayla evinizden tahliye edilebilirsiniz

Kiracı, kira bedelini ev sahibinin bilgisi dahilinde olduğunu düşünerek ev sahibinin eşinin banka hesabına yatırdı başına gelmeyen kalmadı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin emsal niteliğindeki kararı, tüm kiracıları ilgilendiriyor.

Kiracılar için çok kritik gelişme İzmir'de yaşandı. Ev sahibinin bilgisi olduğunu düşünerek ödemesini başkasına yapan kiracının başına gelmeyen kalmadı. Kira sözleşmesinde açık şekilde belirtilmediği durumda ev sahibinin eşi, çocuğu ya da yakınına yapılan kira ödemesi, geçersiz sayılıyor. Bu da kiracıyı tahliyeye kadar götürebiliyor. Kira bedelinin kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılması, borcu ortadan kaldırmıyor.

Tüm kiracıları ilgilendiren haber! Bir hatayla evinizden tahliye edilebilirsiniz

KİRACI EVDEN TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce alınan karara göre kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı. Mahkeme kararında, kira borcunun halen devam ettiği vurgulandı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi. Üstelik karar bununla da sınırlı kalmadı. Kiracı, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemek zorunda kaldı.

Tüm kiracıları ilgilendiren haber! Bir hatayla evinizden tahliye edilebilirsiniz

UZMANLAR KİRACILARI UYARIYOR

Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.

Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken “ödenmemiş” sayılabiliyor. Bu da , faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.

