Kıdem tazminatı için rakamlar değişiyor! İsa Karakaş emekli olmak isteyenleri uyardı

Emekli olmayı düşünen ve yüksek gelirli maaşa sahip olan çalışanlar, 2026 yılında kıdem tazminatının ne kadar artacağını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılında kıdem tazminatındaki kritik artışa dikkat çekti.
 

İş Kanunu'na göre, işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesini aşamadığını hatırlatan Karakaş, eskiden tavan aşımı para ve hapis cezası gerektirirken, 2003'te yürürlüğe giren yeni İş Kanunu ile bu cezalar kaldırıldığını vurguladı.
 

ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETLE DOĞRU ORANTILI ZAM

Karakaş, "Yargıtay içtihatları ise, ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına bağlı olarak tavanın aşılmaması gerektiğini vurgular. Asgari ücretle çalışanlar için ise kıdem tazminatı, asgari ücret artış oranında yükselmek zorundadır" dedi.
 

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Karakaş, örnek bir hesaplamayla şöyle özetledi: Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak şu bileşenlerle hesaplanır:

Aylık Gösterge Hesabı: 1.500×1,170211=1.755,32 TL

Ek Gösterge Hesabı: 8.000×1,170211=9.361,69 TL

Kıdem Aylığı Hesabı: 500×1,170211=585,11 TL

Taban Aylığı Hesabı: 1.000×18,316014=18.316,01 TL

Özel Hesap (Aylık+Ek Gösterge)×Katsayı×%215:

(1.500+8.000)=9.500

9.500×1,170211=11.117,00

11.117,00×2,15=23.901,56 TL

Toplam Kıdem Tazminatı Tavanı: 1.755,32+9.361,69+585,11+18.316,01+23.901,56=53.919,68 TL.
 

Karakaş, böylece, 1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde tavan 53.919,68 TL olarak uygulandığını ancak bu sınırın, önceki dönemde 46.655,43 TL olduğunu belirtti. Uzman ismin verdiği bilgiye göre yeni tavan, 1 Ocak 2026 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacak ve 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak.
 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2026'da kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılacak zamla doğrudan yükseleceğini belirten Karakaş, "Zam hesaplamasında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı esas alınır. Şu ana kadar temmuz-kasım dönemi kümülatif enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen %11 ilaveyle toplam %17,57 gerçekleşti" dedi.
 

Karakaş, "Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon hedefi revize edilerek %28,5'e çıkarıldı. Merkez Bankası raporları ise %31-33 bandını işaret ediyor. Düşük kasım enflasyonunun ardından aralıkta da beklentilerin altında bir veri bekleniyor; yıl sonu enflasyon %32'yi aşmayacak gibi görünüyor" diyerek tahminini paylaştı.
 

YÜKSEK MAAŞLIYA YÜKSEK KIDEM

Ocak 2026 memur maaş zammı %11 toplu sözleşme rakamıyla birlikte; en az %19 azami oranında artış olabileceğini ifade eden Karakaş, "Hem oransal hem seyyanen artış, tavanı olumlu etkileyecek. En güçlü senaryoda ortalama %20 zamla tavan, 53.919,68 TL'den yaklaşık 64.703 TL seviyesine yükselebilir. Bu artış, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ekstra 10.784 TL anlamına geliyor" dedi.
 

Karakaş, "Örnek Hesap: Aylık 135.000 TL brüt maaşı olan bir çalışan, bugün emekli olsa her yıl için en fazla 53.919,68 TL alır. Ancak 2026 Ocak veya öncesi temmuza kadar beklerse, tahminî 64.703 TL üzerinden hesaplanır.

 

Erken emeklilik, her yıl başına yaklaşık 10.784 TL kayıp oluşturur. Emeklilik veya tazminatlı ayrılık planlayanlar bu farkı göz ardı etmemeli. Asgari ücretliler için ise 31 Aralık 2025'e kadar kıdem 26.005,50 TL üzerinden hesaplanır. 2026'da yeni asgari ücretle en az %25 artış bekleniyor" diyerek kıdem tazminatlarını tek tek hesapladı.

 

