Kıdem tazminatı için rakamlar değişiyor! İsa Karakaş emekli olmak isteyenleri uyardı

Karakaş, böylece, 1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde tavan 53.919,68 TL olarak uygulandığını ancak bu sınırın, önceki dönemde 46.655,43 TL olduğunu belirtti. Uzman ismin verdiği bilgiye göre yeni tavan, 1 Ocak 2026 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacak ve 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak.

