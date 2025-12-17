Menü Kapat
 Özge Sönmez

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının kardeşleri; kızı Tuğyan Ülkem Gülter, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanatçının çocuklarının Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çektiği ortaya çıktı. Öte yandan Güllü'nün aylık geliri de ortaya çıktı. İşte şoke eden detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.12.2025
09:08
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
09:24

'da bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüphesiyle tutuklanırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter dün savcılığa giderek ifade verdi. Güllü'nün ölümdeki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken bir hamle de kardeşlerinden geldi. Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri; kızı, oğlu ve eski eşinin Güllü'yü için öldürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

YEĞENLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sabah'taki habere göre, Şikâyette, Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki parasının çocukları tarafından çekildiği, hayat sigortasındaki paranın da alınması için başvuruda bulundukları belirtildi.

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

GÜLLÜ PLANLANARAK MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

Güllü'nün mirası nedeniyle planlı olarak öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma dosyasına giren dilekçeye göre, milyonları bulan bu paranın çekilmesinin ardından 2023 yılında Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehter olduğu 4 farklı hayat sigortasının da yaptırıldığı, bu poliçelerden birinin poliçeler ifşa olduktan iptal edildiği, diğer 3 poliçenin de tahsili için müracaat edildiği ortaya çıktı.

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN SONRA PARA PEŞİNE DÜŞTÜLER

Suç duyurusunun ardından başsavcılık, şikâyeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi. Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı.

Bankalardan gelecek cevap, cinayetin nedeniyle ilgili araştırmalara ışık tutacak. Savcılığa sunulan dilekçeye göre, Güllü'nün çocukları tarafından annelerinin ölümünden 4 gün sonra sigorta şirketine müracaat edildi.
1 hafta sonra da sigorta şirketi veraset ilamı ve diğer belgeleri istedi. Çocuklar bu belgeleri de sigorta şirketine gönderdi.

Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra çocuklarının yaptıkları ise şoke etti

AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün sahne aldığı mekânlarda ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı öğrenilirken cinayetin Güllü'nün mal varlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimalini yükseltti. Güllü'nün buradan elde ettiği gelirleri BES sistemine ara ödemelerle eklediği öğrenildi.

