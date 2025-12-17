16 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz…Dün en çok ne izlendi?

16 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde ekranlarda Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve Gözleri Karadeniz isimli diziler akşam kuşağında seyirciyle buluştu. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından ise en çok izlenen programın hangisi olduğuna dair araştırmalar başladı…