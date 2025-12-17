16 Aralık Salı reyting sonuçları 2025 || Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
16 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde ekranlarda Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve Gözleri Karadeniz isimli diziler akşam kuşağında seyirciyle buluştu. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından ise en çok izlenen programın hangisi olduğuna dair araştırmalar başladı…
16 Aralık Salı akşamı Show TV’de Rüya Gibi, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak, ATV’de ise Gözleri Karadeniz dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçlarının ne kadar önemli olduğu ise beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı için erken final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin son kez seyirci karşısına çıkmasıyla yeniden dikkat çekti…
Dün akşam Show TV’de Rüya Gibi dizisi 3. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 62. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak dizisi 14. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi ise 16. Bölümüyle final yaparak son kez ekranlarda yer aldı. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Deli Deli Küpeli, Star TV’de ise Özür Dilerim isimli yerli sinema filmleri seyirciye eğlenceli anlar yaşatırken, TV8’de ise MasterChef Türkiye All Star ile ekranlarda heyecan fırtınası esti.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 16 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.