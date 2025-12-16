A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık! Bu hafta televizyon, direksiyon seti, çamaşır makinesi, buzdolabı ve elektrikli motosikletler geliyor

Kategoriler
A101 marketlere 18 Aralık 2025 Perşembe gününden itibaren gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta A101 marketlere oyunseverleri sevindirecek yeni ürünler geliyor. Evini yenilemek isteyenler için büyük ekran televizyonlar, beyaz eşyalar, mutfak aletleri peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulacak.
Mutfağını yenilemek isteyenlere için A101 marketlerde yılbaşına özel mutfak süsleri, 6'lı çay bardağı, tuzluk seti, çerezlik, tabak gibi ürünlerin de satışı gerçekleştirilecek.
"Aldın Aldın" ürünleri kapsamda 229.990 TL'den Elektrikli araç, 74.990 TL'den üç tekerlekli moped, 29.990 TL'den iki tekerlekli elektrikli moped ve 44.990 TL'den benzinli motosiklet de bu hafta A101 marketlere gelecek aktüel ürünler arasında yer aldı.
65" 4K UHD VİDAA TV: 24.999 TL
55" Frameless 4K UHD QLED Google TV: 16.999 TL
50" 4K UHD VİDAA TV: 15.999 TL
6/128GB Cep Telefonu: 7.199 TL
34" Gaming Monitör: 10.999 TL
Direksiyon, Pedal ve Vites Seti: 10.999 TL
Gaming Hoparlör: 599 TL
Kafaüstü Gaming Kulaklık: 449 TL
Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL
Gaming Klavye: 349 TL
Gaming Mouse: 249 TL
Cam Ankastre Set 3'lü: 16.999 TL
Buzdolabı (314 Litre): 15.999 TL
Çamaşır Makinesi: 13.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.499 TL
Buzdolabı (242 Litre): 12.499 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi: 17.599 TL
Cam Temizleme Robotu: 3.799 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 2.699 TL
Airfryer (5.5 L): 1.999 TL
Katı Meyve Sıkacağı: 1.699 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL
Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Narenciye Sıkacağı: 999 TL
El Blender Seti: 949 TL
Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı: 899 TL
Saç Düzleştirici: 849 TL
EV1 Elektrikli Araç: 229.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL
VS2 Elektrikli Moped: 29.990 TL
Tencere Seti 6 Parça: 999 TL
Emaye Kızartma Tenceresi: 369 TL
Servis Gereçleri: 145 TL
Yemek Kaşığı/Çatalı (Adet): 50 TL
Tatlı Kaşığı/Çatalı (Adet): 40 TL
Çay Kaşığı (Adet): 25 TL
Pasta Tabağı: 279 TL
Kapaklı Borosilikat Yağlık: 199 TL
Baharatlık Seti 6'lı: 149 TL
7 Parça Saklama Kabı: 135 TL
Tepsi: 129 TL
Plastik Ürünler (Adet): 75 TL
Paşabahçe Ürünleri:
Cam Kapaklı Borcam (2950 cc): 279 TL
Su Bardağı 6'lı: 219 TL
Plastik Kapaklı Borcam (1950 cc): 199 TL
Saklama Kabı 6'lı: 199 TL
Çay Bardağı 6'lı: 199 TL
Dikdörtgen Borcam (Plastik Kapaklı): 179 TL
Çay Bardağı 6'lı: 139 TL
Müzik ve Oyuncak
Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Piyano: 21.999 TL
Tam Boy Keman: 2.499 TL
Oyuncak Şatolu Mutfak Seti: 549 TL
Hot Wheels Oyuncak Arabalar 5'li: 449 TL
Pelüş Oyuncak Yılbaşı Kapibara: 449 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL
Resimli Türkiye Atlası: 299 TL
Oyuncak Pilli Gitar: 269 TL
Büyük Kozmetik Organizeri: 589 TL
Çift Kişilik Yorgan: 499 TL
Paspas Takımı: 479 TL
Çekmeceli Takı Organizeri: 449 TL
Erkek Klasik Cüzdan: 429 TL
Kadın Çanta: 419 TL
Tek Kişilik Yorgan: 399 TL
5 Çekmeceli Organizer: 299 TL
Cam Kap Taşıma Çantası: 299 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 169 TL
Masa Örtüsü: 169 TL