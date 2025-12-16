A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık! Bu hafta televizyon, direksiyon seti, çamaşır makinesi, buzdolabı ve elektrikli motosikletler geliyor

A101 marketlere 18 Aralık 2025 Perşembe gününden itibaren gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta A101 marketlere oyunseverleri sevindirecek yeni ürünler geliyor. Evini yenilemek isteyenler için büyük ekran televizyonlar, beyaz eşyalar, mutfak aletleri peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulacak.

Mutfağını yenilemek isteyenlere için A101 marketlerde yılbaşına özel mutfak süsleri, 6'lı çay bardağı, tuzluk seti, çerezlik, tabak gibi ürünlerin de satışı gerçekleştirilecek.

"Aldın Aldın" ürünleri kapsamda 229.990 TL'den Elektrikli araç, 74.990 TL'den üç tekerlekli moped, 29.990 TL'den iki tekerlekli elektrikli moped ve 44.990 TL'den benzinli motosiklet de bu hafta A101 marketlere gelecek aktüel ürünler arasında yer aldı.

A101 AKTÜEL 18 ARALIK KATALOĞU 2025

65" 4K UHD VİDAA TV: 24.999 TL

55" Frameless 4K UHD QLED Google TV: 16.999 TL

50" 4K UHD VİDAA TV: 15.999 TL

6/128GB Cep Telefonu: 7.199 TL

34" Gaming Monitör: 10.999 TL

Direksiyon, Pedal ve Vites Seti: 10.999 TL

Gaming Hoparlör: 599 TL

Kafaüstü Gaming Kulaklık: 449 TL

Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL

Gaming Klavye: 349 TL

Gaming Mouse: 249 TL

A101'E BU HAFTA NELER GELECEK 2025?

Cam Ankastre Set 3'lü: 16.999 TL

Buzdolabı (314 Litre): 15.999 TL

Çamaşır Makinesi: 13.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.499 TL

Buzdolabı (242 Litre): 12.499 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi: 17.599 TL

Cam Temizleme Robotu: 3.799 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 2.699 TL

Airfryer (5.5 L): 1.999 TL

Katı Meyve Sıkacağı: 1.699 TL

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL

Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Narenciye Sıkacağı: 999 TL

El Blender Seti: 949 TL

Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı: 899 TL

Saç Düzleştirici: 849 TL

A101 ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET Mİ GELİYOR 18 ARALIK?

EV1 Elektrikli Araç: 229.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped: 74.990 TL

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL

VS2 Elektrikli Moped: 29.990 TL

BU HAFTA A101 AKTÜEL HANGİ ÜRÜNLER VAR 18 ARALIK?

Tencere Seti 6 Parça: 999 TL

Emaye Kızartma Tenceresi: 369 TL

Servis Gereçleri: 145 TL

Yemek Kaşığı/Çatalı (Adet): 50 TL

Tatlı Kaşığı/Çatalı (Adet): 40 TL

Çay Kaşığı (Adet): 25 TL

Pasta Tabağı: 279 TL

Kapaklı Borosilikat Yağlık: 199 TL

Baharatlık Seti 6'lı: 149 TL

7 Parça Saklama Kabı: 135 TL

Tepsi: 129 TL

Plastik Ürünler (Adet): 75 TL

Paşabahçe Ürünleri:

Cam Kapaklı Borcam (2950 cc): 279 TL

Su Bardağı 6'lı: 219 TL

Plastik Kapaklı Borcam (1950 cc): 199 TL

Saklama Kabı 6'lı: 199 TL

Çay Bardağı 6'lı: 199 TL

Dikdörtgen Borcam (Plastik Kapaklı): 179 TL

Çay Bardağı 6'lı: 139 TL

Müzik ve Oyuncak

Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Piyano: 21.999 TL

Tam Boy Keman: 2.499 TL

Oyuncak Şatolu Mutfak Seti: 549 TL

Hot Wheels Oyuncak Arabalar 5'li: 449 TL

Pelüş Oyuncak Yılbaşı Kapibara: 449 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL

Resimli Türkiye Atlası: 299 TL

Oyuncak Pilli Gitar: 269 TL

Büyük Kozmetik Organizeri: 589 TL

Çift Kişilik Yorgan: 499 TL

Paspas Takımı: 479 TL

Çekmeceli Takı Organizeri: 449 TL

Erkek Klasik Cüzdan: 429 TL

Kadın Çanta: 419 TL

Tek Kişilik Yorgan: 399 TL

5 Çekmeceli Organizer: 299 TL

Cam Kap Taşıma Çantası: 299 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 169 TL

Masa Örtüsü: 169 TL