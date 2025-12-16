Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef All Star…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 16, 2025 09:07
1
15 Aralık 2025 reyting sonuçları

15 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Haftanın ilk gününde televizyon izleyicilerini birbirinden farklı yapımlar karşılarken Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda en iyilerin yarıştığı MasterChef All Star ile seyirciye heyecanlı anlar yaşattı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

2
15 Aralık 2025 reyting sonuçları

15 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizleri yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Aynı saatlerde TV8’de ise MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamak için ter döktü. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar akşam kuşağını domine ederken, günün ilk saatleri itibariyle reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…

3
15 Aralık 2025 reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 42. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 14. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star’da heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Eyvah Eyvah, ATV’de ise Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, Star TV’de Titanların Savaşı, Now TV’de ise Avatar: Suyun Yolu isimli yabancı sinema filmleri yayınlandı…

4
15 Aralık 2025 reyting sonuçları

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 15 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.