15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef All Star…Dün en çok ne izlendi?

15 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Haftanın ilk gününde televizyon izleyicilerini birbirinden farklı yapımlar karşılarken Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda en iyilerin yarıştığı MasterChef All Star ile seyirciye heyecanlı anlar yaşattı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
15 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizleri yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Aynı saatlerde TV8’de ise MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamak için ter döktü. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar akşam kuşağını domine ederken, günün ilk saatleri itibariyle reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…
DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 42. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 14. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star’da heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Eyvah Eyvah, ATV’de ise Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, Star TV’de Titanların Savaşı, Now TV’de ise Avatar: Suyun Yolu isimli yabancı sinema filmleri yayınlandı…
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 15 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.