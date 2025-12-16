15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef All Star…Dün en çok ne izlendi?

15 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Haftanın ilk gününde televizyon izleyicilerini birbirinden farklı yapımlar karşılarken Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda en iyilerin yarıştığı MasterChef All Star ile seyirciye heyecanlı anlar yaşattı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…