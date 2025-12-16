Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 16 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Dolar ve euro alış - satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, Euro ve dolar 16 Aralık Salı gününü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Aralık 2025 Salı güncel döviz kuru...
Dolar alış fiyatı: 42,6906
Dolar satış fiyatı: 42,7078
Euro alış fiyatı: 50,1845
Euro satış fiyatı: 50,2436