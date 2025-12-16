Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 16 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Dolar ve euro alış - satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, Euro ve dolar 16 Aralık Salı gününü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Aralık 2025 Salı güncel döviz kuru...

