İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir ne zaman yapılacak?

İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü oluşturuldu.
Protokol kapsamında Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının artırılması, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının giderilmesi hedefleniyor.
İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.
Şoförlerin bu kapsamda yıllık 25-35 bin avro kazanç elde edeceği belirtiliyor.
İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, iş ilanlarının ilerleyen günlerde yayınlanacağını ve başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi.
İlk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceği ifade edildi.