İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir ne zaman yapılacak?

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği sağlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise başvuru ayrıntılarını merak ediyor.

İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir ne zaman yapılacak?
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında 'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü oluşturuldu.

Protokol kapsamında 'deki ağır vasıta şoförlerinin olanaklarının artırılması, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının giderilmesi hedefleniyor.

İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir ne zaman yapılacak?

İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.

Şoförlerin bu kapsamda yıllık 25-35 bin avro kazanç elde edeceği belirtiliyor.

İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir ne zaman yapılacak?

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, iş ilanlarının ilerleyen günlerde yayınlanacağını ve başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi.

İlk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceği ifade edildi.

