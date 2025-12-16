Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mardin'de mısır silosu çöktü! 3 gün önce baba olduğu öğrenilen işçi hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Yaşanan iş kazasında, demir yığınlarının altında kalan 27 yaşındaki Gökhan Savucu yaşamını yitirdi. Savucu’nun sadece 3 gün önce baba olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 01:04

Mardin'in ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden çöktü. Meydana gelen bu feci sırasında, 27 yaşındaki Gökhan Savucu, tonlarca ağırlıktaki demir yığınlarının altında kaldı.

Mardin'de mısır silosu çöktü! 3 gün önce baba olduğu öğrenilen işçi hayatını kaybetti

ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çökme ihbarının alınması üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde, altından çıkarılan Savucu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Savucu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mardin'de mısır silosu çöktü! 3 gün önce baba olduğu öğrenilen işçi hayatını kaybetti

YENİ BABA OLMUŞTU

Olayın ardından edinilen üzücü bir bilgiye göre, hayatını kaybeden Gökhan Savucu'nun bu iş kazasından sadece 3 gün önce baba olduğu öğrenildi. Yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

