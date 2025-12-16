Mardin'de mısır silosu çöktü! 3 gün önce baba olduğu öğrenilen işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden çöktü. Meydana gelen bu feci iş kazası sırasında, 27 yaşındaki Gökhan Savucu, tonlarca ağırlıktaki demir yığınlarının altında kaldı.

ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çökme ihbarının alınması üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde, enkaz altından çıkarılan Savucu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Savucu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YENİ BABA OLMUŞTU

Olayın ardından edinilen üzücü bir bilgiye göre, hayatını kaybeden Gökhan Savucu'nun bu iş kazasından sadece 3 gün önce baba olduğu öğrenildi. Yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldı.