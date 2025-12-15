2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Kaybın yılı oldu

Kategoriler
Bu yıl sanat, siyaset, edebiyat ve oyuncu dünyasından birçok sevilen isim aramızdan ayrıldı. Bazı ünlü isimlerin ani ölümleri sevenlerini hüzne boğarken, uzun süredir hastanede tedavi altında olan ünlü isimlerin de vefat haberlerini yakınları duyurdu. İşte, 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 74 yaşında hayatını kaybetti.
Tiyatrocu Sezai Altekin, 31 Ocak 2025'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi aynı gün Bodrum'daki Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü saat 19.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 15 Mart 2025 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dansçı Tanyeli, 17 Mart 2025'te uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 54 hayatını kaybetti.
Türk yönetmen ve senarist Osman Sınav, 20 Mart 2025'te 68 yaşında kanser sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Türk sinemasının efsane yıldızlarından Filiz Akın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak Kıbrıs'ta sahnede aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
Türk spor basınının duayen ismi 62 yaşında hayatını kaybetti. 62 yaşındaki spor spikeri ve yorumcusu yaklaşık üç aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu.
Oyuncu ve şarkıcı 26 Mayıs 2025'te bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybetti.
Şarkıcı Şimal uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 4 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.
Manisa büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek 37 yaşında hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek tüm müdahalelere rağmen haziran ayında hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 37 kiloya düşerek kaldırıldığı hastanede 29 yaşında hayatını kaybetti.
Türk spor spikeri Ümit Aktan 7 Ağustos 2025 Perşembe günü Bodrum'da vefat etti.
Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez), dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
6 Ekim 2025'te İstanbul'da doğal nedenlerden 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sanatçının böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve 5 Kasım'da tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtildi. 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde ise hayatını kaybetti.
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.