Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Kaybın yılı oldu

Aralık 15, 2025 16:58
1
2025 yılı hayatını kaybeden ünlü isimler

Bu yıl sanat, siyaset, edebiyat ve oyuncu dünyasından birçok sevilen isim aramızdan ayrıldı. Bazı ünlü isimlerin ani ölümleri sevenlerini hüzne boğarken, uzun süredir hastanede tedavi altında olan ünlü isimlerin de vefat haberlerini yakınları duyurdu. İşte, 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

2
Kahtalı Mıçe

Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 74 yaşında hayatını kaybetti.

3
Sezai Altekin

Tiyatrocu Sezai Altekin, 31 Ocak 2025'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi aynı gün Bodrum'daki Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4
Muhammet Emin Gümüşkaya

Oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

5
Edip Akbayram

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü saat 19.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6
Şinasi Yursever

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 15 Mart 2025 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7
Tanyeli

Dansçı Tanyeli, 17 Mart 2025'te uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 54 hayatını kaybetti.

8
Osman Sınav

Türk yönetmen ve senarist Osman Sınav, 20 Mart 2025'te 68 yaşında kanser sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti

9
Filiz Akın

Türk sinemasının efsane yıldızlarından Filiz Akın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

10
Volkan Konak

Volkan Konak Kıbrıs'ta sahnede aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti. 

11
Sabri Ugan

Türk spor basınının duayen ismi 62 yaşında hayatını kaybetti. 62 yaşındaki spor spikeri ve yorumcusu yaklaşık üç aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

12
Ahmet Levendoğlu

Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti

13
Sırrı Süreyya Önder

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu.

14
İlhan Şeşen

Oyuncu ve şarkıcı 26 Mayıs 2025'te bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

15
Şarkıcı Şimal

Şarkıcı Şimal uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 4 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

16
Ferdi Zeyrek

Manisa büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek 37 yaşında hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek tüm müdahalelere rağmen haziran ayında hayatını kaybetti. 

17
Nihal Candan

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 37 kiloya düşerek kaldırıldığı hastanede 29 yaşında hayatını kaybetti.

18
Ümit Aktan

Türk spor spikeri Ümit Aktan 7 Ağustos 2025 Perşembe günü Bodrum'da vefat etti.

19
Oğuzhan Dalgakıran

Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez), dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

20
Arif Erkin Güzelbeyoğlu

6 Ekim 2025'te İstanbul'da doğal nedenlerden 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

21
Engin Çağlar

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

22
Muazzez Abacı

Sanatçının böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve 5 Kasım'da tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtildi. 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde ise hayatını kaybetti.

23
Ferdi Tayfur

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.