10°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimi, Rodrigo Becao'ya iki seçenek sundu ve son kararı vermesi için beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.12.2025
18:18
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
18:21

Fenerbahçe'de bir ayrılık bileti de Rodrigo Becao'ya verildi. Halihazırda Rodrigo Becao'nun gidişatından memnun olmayan Fenerbahçe, yıldız savunmacıya sözleşme feshi kararını bildirdi.

Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!

FENERBAHÇE'DE BREZİLYALI YILDIZA SÖZLEŞME FESHİ!

Fenerbahçe; geçtiğimiz hafta kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun, takımdan ayrılmasını da istedi. Bu sezon özelinde sadece 6 dakika süre bulan 29 yaşındaki Sambacı, geçen yılda ise sakatlığı sebebiyle formadan uzak kalmıştı. İlave olarak da Fenerbahçe, Rodrigo Becao'ya kulüp bulması için süre tanıdı ve yeni bir gelişme olmazsa da sözleşmesinin sonlandırılacağını belirtti.

Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!

RODRIGO BECAO VE FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Rodrigo Becao, 8.3 milyon Euro bonservisle Udinese'den transfer edilmiş ve talihsiz bir sakatlıkla birlikte de beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!

FENERBAHÇE NEDEN SÖZLEŞME FESHİNİ TERCİH EDİYOR?

Fenerbahçe'ye imza attığından bu yana istikrardan uzak olan Rodrigo Becao, son 1 yıldaki verimsizliğe ek olarak 2.5 senelik daha kontrata sahip! Süreçten hareketle de Fenerbahçe'nin, 2.5 yıllık maaş yüküne oranla daha makul olacak bir tazminat bedeli ödemesi ve anlaşmadan çıkması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

RODRIGO BECAO FENERBAHÇE'DE TOPLAM KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Brezilyalı stoper, 2023 yazında imza attığı sarı lacivertliler ile 38 müsabakada boy göstermiş ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.
