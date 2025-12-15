iPhone 20 ile tasarım anlayışı sil baştan: "iPhone 19" pas geçilecek

Apple, 2007 yılında ilk modelini tanıtarak başlattığı akıllı telefon serüveninde 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Omdia'nın kıdemli araştırmacısı tarafından paylaşılan çarpıcı bilgilere göre, ABD merkezli teknoloji devi, 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı modelde "iPhone 19" ismini atlayarak doğrudan iPhone 20 adını kullanacak.

Geçmiş raporlarda da sıkça dile getirildiği üzere, şirketin 20. yıla özel cihazında hiçbir görünür kesintinin olmadığı "tam ekran" bir tasarım benimsemesi bekleniyor.

ÇERÇEVELER TARİH OLUYOR: DÖRT KAVİSLİ EKRAN TEKNOLOJİSİ

Dealsite tarafından aktarılan son güncellemelere göre, iPhone 20 modelinde "dört taraftan kavisli" bir yapı kullanılacak. Fütüristik görünümü elde etmek için panel devrelerinin çerçeve alanında bükülmesi gerekiyor. Mühendislik tarafında ise OLED alanında nem birikimini önleyen TFE (İnce Film Kapsülleme) katmanının inceltilmesi şart koşuluyor.

Öte tarafta, "tam ekran" tasarımının tamamlanması adına ön kamera, TrueDepth sensörü ve diğer gerekli bileşenlerin de ekran panelinin arkasına gizlenmesi bir zorunluluk.

GEÇİŞ SÜRECİ IPHONE 18 İLE BAŞLAYABİLİR

Tamamen çerçevesiz bir iPhone hayaline giden yolda ilk adımların iPhone 18 ailesi ve söylentilere konu olan iPhone Fold ile atılması muhtemel.

Söz konusu modellerde ekran altı Face ID teknolojisinin test edileceği, ancak ön kamera için delikli ekran tasarımının (punch-hole) bir süre daha korunabileceği belirtiliyor. Böylece Apple, gerçekten çerçevesiz bir iPhone geliştirme yolundaki ilk somut adımlarını atmış olacak.