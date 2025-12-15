Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 15 Aralık Spotify neden giremiyorum, sorun mu var?

Kullanıcıların raporları doğrultusunda Spotify’da erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmakta zorlandığını ifade ediyor. Sorunun global çapta yaşandığı bilinirken bazı kullanıcılar ise uygulamanın sorunsuz çalıştığını ifade ediyor. Spotify erişim sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Peki Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, Spotify erişim sorunu son dakika…

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (15 ARALIK 2025)

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Spotify’ın Türkiye sunucularında erişim sorunu yaşandığı biliniyor.

Yurtdışında yaşayan kullanıcılarda benzer şekilde müzik uygulamasına erişim sorunları yaşandığını doğruluyor.

Spotify erişim sorununun çözümüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kullanıcılar ağ bağlantısı problemleriyle karşılaştığı için uygulama telefon, bilgisayar ve tablet gibi araçlarda kullanılmıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.