 Fuat İğci

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika 15 Aralık Spotify neden giremiyorum, sorun mu var?

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify’da erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmakta zorlanırken müzikseverlerin uygulamanın güncel sürümü kullanıp kullanmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Spotify erişim sorunu internet ağ bağlantısı hatasından da kaynaklanabilir. Peki Son dakika Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, son dakika gelişmeleri…

15.12.2025
15.12.2025
saat ikonu 17:36

Kullanıcıların raporları doğrultusunda ’da erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmakta zorlandığını ifade ediyor. Sorunun global çapta yaşandığı bilinirken bazı kullanıcılar ise uygulamanın sorunsuz çalıştığını ifade ediyor. Spotify erişim sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Peki Spotify’da mu var, neden açılmıyor? İşte, Spotify son dakika…

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (15 ARALIK 2025)

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Spotify’ın Türkiye sunucularında erişim sorunu yaşandığı biliniyor.

Yurtdışında yaşayan kullanıcılarda benzer şekilde müzik uygulamasına erişim sorunları yaşandığını doğruluyor.

Spotify erişim sorununun çözümüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kullanıcılar ağ bağlantısı problemleriyle karşılaştığı için telefon, bilgisayar ve tablet gibi araçlarda kullanılmıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

