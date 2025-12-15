Kaskı sayesinde burnu bile kanamadı! Motosikletlinin kaza anı kamerada

Mersin'de emniyet şeridine giren taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise motosiklet ve kask kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Cengiz, yaklaşık 60-70 kilometre hızla ilerlediği sırada taksinin aniden önüne geçtiğini belirterek, "Birden taksicinin biri önüme atladı. Ne sinyal verdi ne de dörtlü gibi bir ikaz lambası yakarak beni uyardı. Duracağını düşünemediğim için arkadan çarptım" dedi. Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Cengiz, "Lütfen çok dikkatli olun. Bazen böyle beklenmedik durumlar yaşanabiliyor."